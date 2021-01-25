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Malatya’da 33 kişiye sokağa çıkma cezası

İHA

Malatya’da 33 kişiye sokağa çıkma cezası

Malatya’da polis sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 33 kişiye ceza uyguladı.
Malatya'da polis, covid19 önlemleri kapsamında, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yönelik denetimlerini sürdü. Cuma günü saat 21.00’de başlayıp, Pazartesi günü saat 05.00’de sona eren sokak kısıtlaması uygulamasında son 24 saatte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden33 kişiye 29 bin 700 TL ceza yazıldı.
Ayrıca denetimlerde korona virüs hastası olmasına rağmen evinden dışarı çıkan 4 kişi ise yurda yerleştirildi.

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