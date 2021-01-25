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Tanıtım için Malatya ve Gaziantep güç birliği yapacak Çınar: “Farklı yatırımlar için yeni arayışlar içerindeyiz”

İHA

Tanıtım için Malatya ve Gaziantep güç birliği yapacak Çınar: “Farklı yatırımlar için yeni arayışlar içerindeyiz”

Gaziantep'ten Malatya'ya uzanan bölgenin tarih, kültür ve yöresel lezzetlerinin tanıtımı için Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şehitkamil Belediyesi ile güç birliği yapacak.
Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Başkanı Mehmet Çınar, ekonomik potansiyeli, kültürel zenginlikleri ve tarihi dokusu ile eşsiz zenginliklere sahip Gaziantep’te temaslarda bulundu.
İlk olarak Şehit Kamil Belediye Başkanı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, son dönemlerde ki yatırımlarla bölgesinde isminden söz ettiren Yeşilyurt’ta gerçekleştirdikleri büyük dönüşümü anlatıp, her türlü işbirliği ve ortak çalışmaya hazır olduklarını söyledi.
Şehit Kamil İlçesinde hayata geçirdikleri projelerden bahseden Belediye Başkanı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu ise ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade edip, Yeşilyurt Belediyesi ile ortaklaşa yapacakları hizmetler ve yatırımlarla her iki kentin gelişimine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
Ziyaretin sonunda Şehit Kamil Belediye Başkanı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu’a kayısı paketi takdim eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya gelip, Malatya ve Gaziantep başta olmak üzere bölge kentlerinin gelişimi noktasında fikir alış verişinde bulundu.
Yeşilyurt Belediyesinin fiziksel yatırımlarının yanı sıra turizm, tanıtım, sosyal, kültürel, eğitim, sportif ve çevre hizmetleri hakkında detaylı bilgiler paylaşan Çınar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile de her türlü yatırımda ortak çalışmaya hazır olduklarını, bölgenin gelişmesi için üzerlerine düşen görevleri yapmaya devam edeceklerini bildirdi.
Gaziantep’te ki görüşmelerin verimli geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Tarihi, kültürel değerleri, birbirinden lezzetli Antep yemeklerini barındıran mutfağı, beş organize sanayi bölgesi, şehirlerarası ve uluslararası bağlantı yolları ile bölgenin en önemli kentlerinden biri olan Gaziantep’te çok verimli görüşmeler ve temaslarda bulunduk. Bizleri güzel ve samimi bir ortamda ağırlayıp misafir eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin ile Şehit Kamil Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ediyorum. Gaziantep, tarihsel ve kültürel anlamda çok zengin bir potansiyele sahip olmasının yanı sıra ticaret alanları ve ekonomik potansiyeliyle bölgemizin en hızlı büyüyen kentlerin başında gelmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bölgemizde bu denli planlı ve sağlıklı büyüyen değerli bir kentimizin yakaladığı başarı çıtasını hem yerinde görmek hem de bu yatırımların hayata geçmesinde büyük bir gayretle çalışan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız ile Şehit Kamil Belediye Başkanımızla bir araya gelip, bölgemizin gelişimi noktasında istişarelerde bulunduk. Bilindiği üzere Yeşilyurt Belediyesi olarak bölgemizin tarihi ve kültürel hazineleri ile yöresel lezzetlerinin tanıtımı noktasında çok ciddi yatırımlarda bulunmaktayız. Gastronomi alanında dünyanın dikkatini çeken çok başarılı organizasyonların altına imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalar yaparak turizm ve tanıtım potansiyelimizin boyutunu geliştirmeye yönelik gayretlerimizi artırmayı planlıyoruz.
Düşüncelerimizi ve projelerimizi Fatma Şahin Başkanımızla paylaştık, kendisi de her türlü projede birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Belediye olarak farklı yatırımlar, dikkat çekici projelerle Yeşilyurt’umuzun tanınırlılık ve bilinirlilik seviyesini artırmak adına çok yoğun çalışıyoruz. Bizler araştırma ve geliştirme mantığımızı sürekli ön planda tutuyoruz. Ülkemizde gelişim gösteren kentlerimizi ve ilçemizi sık sık ziyaret ederek hem faydalı görüşmeler yapıyoruz hem de işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Bu tür ziyaretlerden çıkardığımız sonuçların ışığında Yeşilyurt’umuzda örneklik teşkil eden, vizyonel yatırımlarımızın sayısını teker teker artırmaktayız. ‘Akıl Akıldan Üstündür’ diye çok güzel bir sözümüz vardır. Farklı dünyaların kapılarını bizlere aralayacak fikir ve önerilerden üst seviyede yararlanıp, bölgemizin ihtiyacına cevap verecek projelerimizle hemşerilerimizin yaşam seviyesini artırmaya devam ediyoruz. Bizim tak gayemiz; Malatya’mıza, Bölgemize ve Yeşilyurt’umuza daha güzel ve daha kalıcı hizmetler sunmaktır. Bölgedeki kentlerle aramızdaki gönül bağlarımızı bu tür ziyaretlerimizle daha da güçlü hale getirip, yeni yatırımları el birliği ile hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Çınar, ziyaretin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e de kayısı paketi takdim etti.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunup, çalışmalarında başarılar diledi.
Çınar’ın Gaziantep’teki ziyaretlerine Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay ile Cavit Aslan da eşlik etti.

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