Filenin kaplanları 2.yarıya galibiyetle başladı

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligin ikinci yarısının ilk maçında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımını 32’lik skorla mağlup ederek Efeler Ligi yolunda kritik bir galibiyet aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı aldığı bu galibiyet sonrasında ligdeki puanını 20’ye yükseltti. Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol takımı, 1. Lig B Grubunun 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı ile karşı karşıya geldi. Yenice Şanlıurfa Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakada ev sahibi ekip setlerde 20 öne geçti. Karşılaşmanın üçüncü setinden sonra dengeyi sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, 5 set sonunda önemli başarıya imza atarak karşılaşmayı 32’lik skorla kazandı. İlk sette teknik molaya 84’lük üstünlükle giren taraf Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor oldu. Teknik mola sonrasında oyunda dengeyi sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmada bir ara skoru 1919 eşitliğe getirdi. İlk sette üstünlüğü sağlayan ev sahibi ekip mücadelenin ilk setini 2523’lük skorla kazandı ve setlerde durumu 10’a getirdi. Müsabakanın ikinci setinde de teknik molaya 86 önde giren takım Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor oldu. Teknik mola sonrasında karşılıklı sayıların üretildiği maç heyecana sahne oldu. Sayı farkının açılmasına müsaade etmeyen Malatya Büyükşehir Belediyespor skoru 2322’ye getirmesine rağmen ikinci setten de 2523’lük skorla mağlup ayrıldı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor setlerde durumu 20’a getirdi. Karşılaşmanın üçüncü setine etkili başlayan taraf Malatya Büyükşehir Belediyespor oldu. İlk iki setteki etkili oyununu üçüncü sete taşıyan turuncu yeşilli ekip, teknik molaya 86’lık skorla önde girdi. Üçüncü sette farkı iyice açan Malatya ekibi müsabakayı 2521’lik skorla kazandı ve setlerde skoru 21’e getirdi.

Müsabakanın dördüncü setinde iki takımda karşılıklı sayılar üretti ve teknik molaya ev sahibi ekip 87 üstün girdi. Teknik mola sonrasında oyunda dengeyi sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, bu seti 2624 kazanarak skoru 22’ye taşıdı.



Final seti nefes kesti

Müsabakanın son seti büyük bir heyecana sahne oldu. Setlerde 20’lık skordan geri dönüş yaparak 22’lik eşitliği sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı, son setide 1512’lik skorla kazandı ve 5 set sonunda karşılaşmadan 32’lik galibiyetle ayrılarak deplasmanda önemli bir galibiyetle ayrıldı.



Cücemen: “Güzel bir geri dönüşe imza attık”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor deplasmanından önemli ve zor bir galibiyet aldıklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, mücadelelerinden dolayı oyuncuları tebrik ettiğini söyledi. Cücemen, “ Ligin ikinci yarısına kritik bir galibiyet alarak başladık. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor deplasmanın zor olacağını biliyorduk. Sporcularımız ilk iki sette iyi mücadele etti ancak skor üstünlüğünü yakalayamadı. İkinci set sonunda kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirdik ve güzel bir geri dönüşe imza attık. Sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Gerçekten arkadaşlarımız öz verili bir şekilde çalışıyorlar. Bizim bu seneki hedefimiz daha öncede söylediğimiz gibi Efeler Ligi. İnşallah Malatya’ya Efeler Ligi heyecanını sezon sonunda yaşatacağız. Bu yolda bizlerin en büyük destekçisi olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi anlamda her zaman bizim yanımızda oldu ve bize güç verdi. Sezona başlarken maç maç gideceğimizi ve sezon sonunda inşallah mutlu sona ulaşacağımızı söylemiştik. Bu maçı geride bıraktık. Önümüzde sahamızda oynayacağımız Asur Gençlik maçı var. Tüm konsantremizi artık o maça vereceğiz. İnşallah sahamızda oynayacağımız Asur Gençlik maçını da kazanıp yolumuza emin adımlarla gideceğiz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, ligin 13. haftasında 31 Ocak Pazar günü saat: 14.00’te sahasında Diybarbakır Asur Gençlik takımıyla karşılaşacak.

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