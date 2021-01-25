Filenin kaplanları 2.yarıya galibiyetle başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Filenin kaplanları 2.yarıya galibiyetle başladı

İHA

Filenin kaplanları 2.yarıya galibiyetle başladı

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligin ikinci yarısının ilk maçında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımını 32’lik skorla mağlup ederek Efeler Ligi yolunda kritik bir galibiyet aldı.
Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı aldığı bu galibiyet sonrasında ligdeki puanını 20’ye yükseltti. Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol takımı, 1. Lig B Grubunun 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı ile karşı karşıya geldi. Yenice Şanlıurfa Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakada ev sahibi ekip setlerde 20 öne geçti. Karşılaşmanın üçüncü setinden sonra dengeyi sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, 5 set sonunda önemli başarıya imza atarak karşılaşmayı 32’lik skorla kazandı. İlk sette teknik molaya 84’lük üstünlükle giren taraf Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor oldu. Teknik mola sonrasında oyunda dengeyi sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmada bir ara skoru 1919 eşitliğe getirdi. İlk sette üstünlüğü sağlayan ev sahibi ekip mücadelenin ilk setini 2523’lük skorla kazandı ve setlerde durumu 10’a getirdi. Müsabakanın ikinci setinde de teknik molaya 86 önde giren takım Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor oldu. Teknik mola sonrasında karşılıklı sayıların üretildiği maç heyecana sahne oldu. Sayı farkının açılmasına müsaade etmeyen Malatya Büyükşehir Belediyespor skoru 2322’ye getirmesine rağmen ikinci setten de 2523’lük skorla mağlup ayrıldı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor setlerde durumu 20’a getirdi. Karşılaşmanın üçüncü setine etkili başlayan taraf Malatya Büyükşehir Belediyespor oldu. İlk iki setteki etkili oyununu üçüncü sete taşıyan turuncu yeşilli ekip, teknik molaya 86’lık skorla önde girdi. Üçüncü sette farkı iyice açan Malatya ekibi müsabakayı 2521’lik skorla kazandı ve setlerde skoru 21’e getirdi.
Müsabakanın dördüncü setinde iki takımda karşılıklı sayılar üretti ve teknik molaya ev sahibi ekip 87 üstün girdi. Teknik mola sonrasında oyunda dengeyi sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, bu seti 2624 kazanarak skoru 22’ye taşıdı.

Final seti nefes kesti
Müsabakanın son seti büyük bir heyecana sahne oldu. Setlerde 20’lık skordan geri dönüş yaparak 22’lik eşitliği sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı, son setide 1512’lik skorla kazandı ve 5 set sonunda karşılaşmadan 32’lik galibiyetle ayrılarak deplasmanda önemli bir galibiyetle ayrıldı.

Cücemen: “Güzel bir geri dönüşe imza attık”
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor deplasmanından önemli ve zor bir galibiyet aldıklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, mücadelelerinden dolayı oyuncuları tebrik ettiğini söyledi. Cücemen, “ Ligin ikinci yarısına kritik bir galibiyet alarak başladık. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor deplasmanın zor olacağını biliyorduk. Sporcularımız ilk iki sette iyi mücadele etti ancak skor üstünlüğünü yakalayamadı. İkinci set sonunda kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirdik ve güzel bir geri dönüşe imza attık. Sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Gerçekten arkadaşlarımız öz verili bir şekilde çalışıyorlar. Bizim bu seneki hedefimiz daha öncede söylediğimiz gibi Efeler Ligi. İnşallah Malatya’ya Efeler Ligi heyecanını sezon sonunda yaşatacağız. Bu yolda bizlerin en büyük destekçisi olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi anlamda her zaman bizim yanımızda oldu ve bize güç verdi. Sezona başlarken maç maç gideceğimizi ve sezon sonunda inşallah mutlu sona ulaşacağımızı söylemiştik. Bu maçı geride bıraktık. Önümüzde sahamızda oynayacağımız Asur Gençlik maçı var. Tüm konsantremizi artık o maça vereceğiz. İnşallah sahamızda oynayacağımız Asur Gençlik maçını da kazanıp yolumuza emin adımlarla gideceğiz” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, ligin 13. haftasında 31 Ocak Pazar günü saat: 14.00’te sahasında Diybarbakır Asur Gençlik takımıyla karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Büyükşehir sütunlarını 13 ilçe süsledi
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir sütunlarını 13 ilçe süsledi
Tanıtım için Malatya ve Gaziantep güç birliği yapacak Çınar: “Farklı yatırımlar için yeni arayışlar içerindeyiz”
YEREL HABERLER Tanıtım için Malatya ve Gaziantep güç birliği ...
Malatya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Battalgazi Belediyesi’nden yapılandırma uyarısı
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden yapılandırma uyarısı
Battalgazi'de vergi mükelleflerine önemli uyarı
YEREL HABERLER Battalgazi'de vergi mükelleflerine önemli uyarı
Öğretmenlerin duygulandıran fedakarlığı Ders notlarının çıktısını alamayan öğrenciler için yollara düştüler
YEREL HABERLER Öğretmenlerin duygulandıran fedakarlığı Ders ...
Malatya’da 33 kişiye sokağa çıkma cezası
YEREL HABERLER Malatya’da 33 kişiye sokağa çıkma cezası
Malatya'da 3'üncü katın penceresinden atlayan genç kız ağır yaralandı Erkek arkadaşından ayrılınca pencereden atladı
YEREL HABERLER Malatya'da 3'üncü katın penceresinden atlayan genç ...
Adil Gevrek: "Bugün parasal olarak çok ciddi sıkıntı var"
YEREL HABERLER Adil Gevrek: "Bugün parasal olarak çok ciddi sıkıntı ...
Adil Gevrek: Youssuf'un transferini Galatasaray ile görüştük
YEREL HABERLER Adil Gevrek: Youssuf'un transferini Galatasaray ile ...
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından
Hamza Hamzaoğlu: "İkinci yarıda etkili olamadık"
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: "İkinci yarıda etkili olamadık"
Fatih Terim: "Devreyi kapatırken 3 puan çok önemliydi"
YEREL HABERLER Fatih Terim: "Devreyi kapatırken 3 puan çok ...
Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 0-1
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 0-1
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç ...
Yeni Malatyaspor - Galatasaray (SAHA ZEMİNİ FOTOĞRAFLARI)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Galatasaray (SAHA ZEMİNİ ...
Yeni Malatya Stadı'nın zemini tepki çekti Bozuk zemin Feghouli'nin sakatlanmasına neden oldu
YEREL HABERLER Yeni Malatya Stadı'nın zemini tepki çekti Bozuk zemin ...
Yeni Malatyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Depremin birinci yılında depremzede aileler unutulmadı
YEREL HABERLER Depremin birinci yılında depremzede aileler ...
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk Yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk ...
Depremin yıl dönümünde deprem konutları incelendi
YEREL HABERLER Depremin yıl dönümünde deprem konutları incelendi
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç ...
Kalp krizi geçiren avcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren avcı, tüm müdahalelere rağmen ...
Pütürge’de 3.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Pütürge’de 3.2 büyüklüğünde deprem