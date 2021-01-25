Malatya'da kaçak sigara operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da, tütün doldurumu makinası ile kaçak sigara üretimi yapan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince bir şahsın gümrük kaçağı bandrolsüz makaronları piyasaya sürdüğü bilgileri elde edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 1 adet tütün doldurumu makinası, 1 adet hava kompresörü, bin 550 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 2 bin 400 adet bandrolsuz boş makaron ele geçirildi.

Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.