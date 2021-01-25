Tüfenkci'den Battalgazi’deki yatırımlara övgü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tüfenkci'den Battalgazi’deki yatırımlara övgü

İHA

Tüfenkci'den Battalgazi’deki yatırımlara övgü

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Gençlik Yatırımları kapsamında Battalgazi’deki Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi ve Sentetik Çim Saha’da incelemelerde bulundu. Milletvekili Tüfenkci, Battalgazi ilçesinin gençlik ve sportif yatırımlarıyla her geçen gün daha yukarılara çıktığını belirtti.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Hacı Ali Tankız ve muhtarlarla birlikte Battalgazi’deki Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi ve Eskimalatya’da yenilenen Sentetik Çim Saha’da incelemelerde bulunarak, tesisler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gençlik merkezindeki gençlerle sohbet ederek oyunlar oynayan Milletvekili Tüfenkci, gençlik ve sportif yatırımlarıyla her geçen gün daha yukarılara çıkan Battalgazi’deki gençlerin eğitsel, sosyal, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi için önemli yatırımları hayata geçiren Başkan Güder’in yatırımlarını yakından takip ettiğini söyledi. Başkan Güder ise Milletvekili Tüfenkci’ye gençlik yatırımları kapsamında ilçeye kazandırılacak olan yarı olimpik yüzme havuzu, halı sahalar, basketbol ve voleybol sahaları hakkında da bilgiler verdi.

Muhtar öngen: “Başkanımız buranın yenilenmesini gerçekleştirdi”
Tesislerin gençlere kazandırılmasının önemine değinen Karahan Mahallesi Muhtarı Remzi öngen, “Eskimalatya Karahan mahallesinde atıl halde bulunan stadyumun yenilenmesi, bölgemizdeki gençlerimiz için çok çok önemliydi. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, bunu gerçekleştirdi. Gençlerimizin güzel hizmetler alıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kulüp Başkanı Tankız: “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum”
Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Hacı Ali Tankız ise “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in girişimleri sonucu ilçemize çok güzel bir saha kazandırıldı. Gençlerimiz burada antrenmanlarını ve maçlarını yapacak. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Müdür Kayhan: “Gençlerimize ve ilçemize hayırlı olsun”
Bölgeye hitap edecek iki yatırımın ilçede hayat bulduğunun altını çizen Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, şunları söyledi: “Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’mizi bakanımız ve başkanımız ile yerinde gördük. Tüm gençlerimiz burada etkinlikler, çalışmalar ve sportif faaliyetler yapabilecekler. Bu imkanı gençlerimize sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş’a, Milletvekillerimize ve bu binayı gençlerimizin hizmetine tahsis eden Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürü borç biliyoruz. Bir diğer gençlik yatırımı sentetik çim sahamızda Eskimalatya’ya kazandırıldı. Gençlerimizin ihtiyacını karşılayacak. Standartlara uygun olarak bölgeye hitap edecek şekilde tasarlandı. Gençlerimize ve ilçemize hayırlı olsun.”

Başkan Güder: “Gençlik yatırımları boşa giden yatırımlar değildir”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise “Gençlerimiz bizim her şeyimiz. Onlar bizim geleceğimiz. Gençliğe yapılan hiçbir yatırım boşa giden bir yatırım değildir. Battalgazi Belediyesi olarak gençlik yatırımlarımız kapsamında milyonluk yatırımları ilçemize kazandıracağız. Gençlik merkezlerimizden yüzme havuzlarına, basketbol ve voleybol sahalarından birçok halı sahayı ilçedeki gençlerimiz ile buluşturacağız. Bugün vekilimiz ile birlikte Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’mizi ve Eskimalatya’daki sentetik sahamızı ziyaret ettik. Özellikle gençlik merkezlerimiz, gençlerimiz için çok ama çok önemli merkezlerdir. Malumunuz burası eskiden Hanımınçiftliği Belediyesi hizmet binasıydı. Biz devri olduktan sonra Battalgazi Belediyesi olarak burayı Gençlik Spor Bakanlığımız ile Gençlik Merkezi’ne dönüşünü sağladık. Özellikle dezavantajlı öğrencilerimizi burada avantajlı hale getirme ve gençlerimizin güzel vakit geçirmelerini sağlama noktasında bu çalışmalarımıza imza attık. Bölgeye ciddi bir katkı sunacağına canı yürekten inanıyorum. Gençlerimizin emrine her daim amadeyiz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesinde bulundu.

Milletvekili Tüfenkci: “Başkanımız önemli yatırımları battalgaziyle buluştuyor”
Battalgazi’ye önemli gençlik yatırımlarının kazandırıldığını vurgulayan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi: “Gençler bizim her şeyimiz. Özellikle gençlerimizin kültürel, sosyal ve sportif anlamda gelişmeleri adına Gençlik Merkezleri çok önemli görevler ifa ediyor. Türkiye’yi büyütme sevdamızla gençlerimizin geleceği için çalışıyoruz. Battalgazi’mize önemli gençlik yatırımları yapılıyor. Hanımınçiftliği Mahallemiz hemen Battalgazi’mizin yanında olmasına rağmen dezavantajlı bir mahallemiz. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder buralarda yapmış olduğu çalışmalar ile bu dezavantajı avantaja çevirecek. Bu merkezimiz başka amaçlar içinde kullanılacak bir konumda ama başkanımızın işbirliği ile burayı gençlere tahsis etti. İnşallah gençlerimiz buradan çok memnun kalacaklar. İçeriyi hep beraber gezdiğimizde gördük ki; tamamen modern ve ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlanmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“Gençlerimizin için tüm imkanlarımızı seferber etmekte kararlıyız”
Battalgazi Belediyesi’nin amatör spor kulüplerine de büyük emeklerinin olduğunun altını çizen Milletvekili Tüfenkci, “Eskimalatya’da atıl vaziyette iken 2 milyon üzerinde bir yatırım ile sentetik çim saha haline dönüştürülmüş. Battalgazi Belediyemizin amatör spor kulüplerine verdiği desteği yakından biliyorum. Bal ligi ekipleri ve amatör kulüplerinin rahatlıkça maç yapabilecekleri seviyeye gelmiş. Bu sahadan önce kulüpler maçlarını Yeşiltepe’de yapıyorlardı ama artık Battalgazi’de de maçlarını yapacaklar. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gençlerimiz için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her türlü imkânı seferber etmekte kararlıyız” dedi.
Ziyaret sonunda Güder, Battalgazi Belediyespor Hacı Ali Tankız ile birlikte AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfeknci’ye ‘44’ numaralı Battalgazi Belediyespor forması hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Malatya'da kaçak sigara operasyonu
Filenin kaplanları 2.yarıya galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Filenin kaplanları 2.yarıya galibiyetle başladı
Malatya Büyükşehir sütunlarını 13 ilçe süsledi
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir sütunlarını 13 ilçe süsledi
Tanıtım için Malatya ve Gaziantep güç birliği yapacak Çınar: “Farklı yatırımlar için yeni arayışlar içerindeyiz”
YEREL HABERLER Tanıtım için Malatya ve Gaziantep güç birliği ...
Malatya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Battalgazi Belediyesi’nden yapılandırma uyarısı
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden yapılandırma uyarısı
Battalgazi'de vergi mükelleflerine önemli uyarı
YEREL HABERLER Battalgazi'de vergi mükelleflerine önemli uyarı
Öğretmenlerin duygulandıran fedakarlığı Ders notlarının çıktısını alamayan öğrenciler için yollara düştüler
YEREL HABERLER Öğretmenlerin duygulandıran fedakarlığı Ders ...
Malatya’da 33 kişiye sokağa çıkma cezası
YEREL HABERLER Malatya’da 33 kişiye sokağa çıkma cezası
Malatya'da 3'üncü katın penceresinden atlayan genç kız ağır yaralandı Erkek arkadaşından ayrılınca pencereden atladı
YEREL HABERLER Malatya'da 3'üncü katın penceresinden atlayan genç ...
Adil Gevrek: "Bugün parasal olarak çok ciddi sıkıntı var"
YEREL HABERLER Adil Gevrek: "Bugün parasal olarak çok ciddi sıkıntı ...
Adil Gevrek: Youssuf'un transferini Galatasaray ile görüştük
YEREL HABERLER Adil Gevrek: Youssuf'un transferini Galatasaray ile ...
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından
Hamza Hamzaoğlu: "İkinci yarıda etkili olamadık"
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: "İkinci yarıda etkili olamadık"
Fatih Terim: "Devreyi kapatırken 3 puan çok önemliydi"
YEREL HABERLER Fatih Terim: "Devreyi kapatırken 3 puan çok ...
Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 0-1
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 0-1
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç ...
Yeni Malatyaspor - Galatasaray (SAHA ZEMİNİ FOTOĞRAFLARI)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Galatasaray (SAHA ZEMİNİ ...
Yeni Malatya Stadı'nın zemini tepki çekti Bozuk zemin Feghouli'nin sakatlanmasına neden oldu
YEREL HABERLER Yeni Malatya Stadı'nın zemini tepki çekti Bozuk zemin ...
Yeni Malatyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Depremin birinci yılında depremzede aileler unutulmadı
YEREL HABERLER Depremin birinci yılında depremzede aileler ...
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk Yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk ...
Depremin yıl dönümünde deprem konutları incelendi
YEREL HABERLER Depremin yıl dönümünde deprem konutları incelendi
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç ...