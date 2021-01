Tüfenkci'den Battalgazi’deki yatırımlara övgü

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Gençlik Yatırımları kapsamında Battalgazi’deki Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi ve Sentetik Çim Saha’da incelemelerde bulundu. Milletvekili Tüfenkci, Battalgazi ilçesinin gençlik ve sportif yatırımlarıyla her geçen gün daha yukarılara çıktığını belirtti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Hacı Ali Tankız ve muhtarlarla birlikte Battalgazi’deki Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi ve Eskimalatya’da yenilenen Sentetik Çim Saha’da incelemelerde bulunarak, tesisler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gençlik merkezindeki gençlerle sohbet ederek oyunlar oynayan Milletvekili Tüfenkci, gençlik ve sportif yatırımlarıyla her geçen gün daha yukarılara çıkan Battalgazi’deki gençlerin eğitsel, sosyal, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi için önemli yatırımları hayata geçiren Başkan Güder’in yatırımlarını yakından takip ettiğini söyledi. Başkan Güder ise Milletvekili Tüfenkci’ye gençlik yatırımları kapsamında ilçeye kazandırılacak olan yarı olimpik yüzme havuzu, halı sahalar, basketbol ve voleybol sahaları hakkında da bilgiler verdi.



Muhtar öngen: “Başkanımız buranın yenilenmesini gerçekleştirdi”

Tesislerin gençlere kazandırılmasının önemine değinen Karahan Mahallesi Muhtarı Remzi öngen, “Eskimalatya Karahan mahallesinde atıl halde bulunan stadyumun yenilenmesi, bölgemizdeki gençlerimiz için çok çok önemliydi. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, bunu gerçekleştirdi. Gençlerimizin güzel hizmetler alıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Kulüp Başkanı Tankız: “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum”

Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Hacı Ali Tankız ise “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in girişimleri sonucu ilçemize çok güzel bir saha kazandırıldı. Gençlerimiz burada antrenmanlarını ve maçlarını yapacak. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.



Müdür Kayhan: “Gençlerimize ve ilçemize hayırlı olsun”

Bölgeye hitap edecek iki yatırımın ilçede hayat bulduğunun altını çizen Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, şunları söyledi: “Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’mizi bakanımız ve başkanımız ile yerinde gördük. Tüm gençlerimiz burada etkinlikler, çalışmalar ve sportif faaliyetler yapabilecekler. Bu imkanı gençlerimize sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş’a, Milletvekillerimize ve bu binayı gençlerimizin hizmetine tahsis eden Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürü borç biliyoruz. Bir diğer gençlik yatırımı sentetik çim sahamızda Eskimalatya’ya kazandırıldı. Gençlerimizin ihtiyacını karşılayacak. Standartlara uygun olarak bölgeye hitap edecek şekilde tasarlandı. Gençlerimize ve ilçemize hayırlı olsun.”



Başkan Güder: “Gençlik yatırımları boşa giden yatırımlar değildir”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise “Gençlerimiz bizim her şeyimiz. Onlar bizim geleceğimiz. Gençliğe yapılan hiçbir yatırım boşa giden bir yatırım değildir. Battalgazi Belediyesi olarak gençlik yatırımlarımız kapsamında milyonluk yatırımları ilçemize kazandıracağız. Gençlik merkezlerimizden yüzme havuzlarına, basketbol ve voleybol sahalarından birçok halı sahayı ilçedeki gençlerimiz ile buluşturacağız. Bugün vekilimiz ile birlikte Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’mizi ve Eskimalatya’daki sentetik sahamızı ziyaret ettik. Özellikle gençlik merkezlerimiz, gençlerimiz için çok ama çok önemli merkezlerdir. Malumunuz burası eskiden Hanımınçiftliği Belediyesi hizmet binasıydı. Biz devri olduktan sonra Battalgazi Belediyesi olarak burayı Gençlik Spor Bakanlığımız ile Gençlik Merkezi’ne dönüşünü sağladık. Özellikle dezavantajlı öğrencilerimizi burada avantajlı hale getirme ve gençlerimizin güzel vakit geçirmelerini sağlama noktasında bu çalışmalarımıza imza attık. Bölgeye ciddi bir katkı sunacağına canı yürekten inanıyorum. Gençlerimizin emrine her daim amadeyiz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesinde bulundu.



Milletvekili Tüfenkci: “Başkanımız önemli yatırımları battalgaziyle buluştuyor”

Battalgazi’ye önemli gençlik yatırımlarının kazandırıldığını vurgulayan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi: “Gençler bizim her şeyimiz. Özellikle gençlerimizin kültürel, sosyal ve sportif anlamda gelişmeleri adına Gençlik Merkezleri çok önemli görevler ifa ediyor. Türkiye’yi büyütme sevdamızla gençlerimizin geleceği için çalışıyoruz. Battalgazi’mize önemli gençlik yatırımları yapılıyor. Hanımınçiftliği Mahallemiz hemen Battalgazi’mizin yanında olmasına rağmen dezavantajlı bir mahallemiz. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder buralarda yapmış olduğu çalışmalar ile bu dezavantajı avantaja çevirecek. Bu merkezimiz başka amaçlar içinde kullanılacak bir konumda ama başkanımızın işbirliği ile burayı gençlere tahsis etti. İnşallah gençlerimiz buradan çok memnun kalacaklar. İçeriyi hep beraber gezdiğimizde gördük ki; tamamen modern ve ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlanmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”



“Gençlerimizin için tüm imkanlarımızı seferber etmekte kararlıyız”

Battalgazi Belediyesi’nin amatör spor kulüplerine de büyük emeklerinin olduğunun altını çizen Milletvekili Tüfenkci, “Eskimalatya’da atıl vaziyette iken 2 milyon üzerinde bir yatırım ile sentetik çim saha haline dönüştürülmüş. Battalgazi Belediyemizin amatör spor kulüplerine verdiği desteği yakından biliyorum. Bal ligi ekipleri ve amatör kulüplerinin rahatlıkça maç yapabilecekleri seviyeye gelmiş. Bu sahadan önce kulüpler maçlarını Yeşiltepe’de yapıyorlardı ama artık Battalgazi’de de maçlarını yapacaklar. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gençlerimiz için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her türlü imkânı seferber etmekte kararlıyız” dedi.

Ziyaret sonunda Güder, Battalgazi Belediyespor Hacı Ali Tankız ile birlikte AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfeknci’ye ‘44’ numaralı Battalgazi Belediyespor forması hediye etti.

