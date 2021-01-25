Kalça kırığında implan çalışması ile patent aldılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalça kırığında implan çalışması ile patent aldılar

İHA

Kalça kırığında implan çalışması ile patent aldılar

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reşit Sevimli’nin üzerinde çalıştığı “Kalça Kırıkları” ile ilgili implant çalışması, Türkiye Patent Ofisi tarafından ulusal patent olarak onaylandı.
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reşit Sevimli’nin 2012 yılında başlattığı ve kalça kırıklarının tedavisinde kullanılacak “kendinden açılandırılabilir lag screw (kilitleme vidalı) proksimal femur çivisi (PFN)” implant çalışması, Türk Patent Ofisi tarafından ulusal patent olarak onaylandı. Çalışma, Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Dergisi (TOTBİD) özel sayısında ilk 20 patent arasında yer aldı.
Doç. Dr. Reşit Sevimli, patentin amacının kalça kırıklarında ve daha çok ileri yaşlarda görülen kemik erimesi ve kanser nedeniyle oluşan kırıklarda kullanılacak bir çivi tekniği olduğunu söyledi. Sevimli, bu tedavi yöntemi ile hastaların tedavisinde yerli ve milli implantlar üretmek ve hastalara faydalı bir tedavi tekniği oluşturmak istediklerinin altını çizdi.
Sevimli geliştirilecek olan ameliyat tekniği ile ilgili bilgi vererek, “Bu yapılan ameliyat tekniğinde hastanın kırık olan yerinde kapalı bir şekilde işlem uygulanıp kırık uçları uç uca getirilmekte ve hastanın hemen ameliyat sonrası üstüne basabileceği bir kalça, eklem ve bir uzuv haline gelmesinde fayda sağlayabilmektedir” ifadelerine yer verdi.
Sevimli, Teknokent girişimleri ile ameliyat tekniği implantın geliştirilmesini planladıklarını da kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kentsel dönüşümde "özel sektör" talebi
YEREL HABERLER Kentsel dönüşümde "özel sektör" talebi
Tüfenkci'den Battalgazi’deki yatırımlara övgü
YEREL HABERLER Tüfenkci'den Battalgazi’deki yatırımlara övgü
Malatya'da kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Malatya'da kaçak sigara operasyonu
Filenin kaplanları 2.yarıya galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Filenin kaplanları 2.yarıya galibiyetle başladı
Malatya Büyükşehir sütunlarını 13 ilçe süsledi
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir sütunlarını 13 ilçe süsledi
Tanıtım için Malatya ve Gaziantep güç birliği yapacak Çınar: “Farklı yatırımlar için yeni arayışlar içerindeyiz”
YEREL HABERLER Tanıtım için Malatya ve Gaziantep güç birliği ...
Malatya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Battalgazi Belediyesi’nden yapılandırma uyarısı
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden yapılandırma uyarısı
Battalgazi'de vergi mükelleflerine önemli uyarı
YEREL HABERLER Battalgazi'de vergi mükelleflerine önemli uyarı
Öğretmenlerin duygulandıran fedakarlığı Ders notlarının çıktısını alamayan öğrenciler için yollara düştüler
YEREL HABERLER Öğretmenlerin duygulandıran fedakarlığı Ders ...
Malatya’da 33 kişiye sokağa çıkma cezası
YEREL HABERLER Malatya’da 33 kişiye sokağa çıkma cezası
Malatya'da 3'üncü katın penceresinden atlayan genç kız ağır yaralandı Erkek arkadaşından ayrılınca pencereden atladı
YEREL HABERLER Malatya'da 3'üncü katın penceresinden atlayan genç ...
Adil Gevrek: "Bugün parasal olarak çok ciddi sıkıntı var"
YEREL HABERLER Adil Gevrek: "Bugün parasal olarak çok ciddi sıkıntı ...
Adil Gevrek: Youssuf'un transferini Galatasaray ile görüştük
YEREL HABERLER Adil Gevrek: Youssuf'un transferini Galatasaray ile ...
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından
Hamza Hamzaoğlu: "İkinci yarıda etkili olamadık"
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: "İkinci yarıda etkili olamadık"
Fatih Terim: "Devreyi kapatırken 3 puan çok önemliydi"
YEREL HABERLER Fatih Terim: "Devreyi kapatırken 3 puan çok ...
Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 0-1
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 0-1
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç ...
Yeni Malatyaspor - Galatasaray (SAHA ZEMİNİ FOTOĞRAFLARI)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Galatasaray (SAHA ZEMİNİ ...
Yeni Malatya Stadı'nın zemini tepki çekti Bozuk zemin Feghouli'nin sakatlanmasına neden oldu
YEREL HABERLER Yeni Malatya Stadı'nın zemini tepki çekti Bozuk zemin ...
Yeni Malatyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Depremin birinci yılında depremzede aileler unutulmadı
YEREL HABERLER Depremin birinci yılında depremzede aileler ...
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk Yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk ...