Yeni Malatyaspor’un ilk yarı karnesi

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 9. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, 20 maçlık periyodu 7 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik ile kapattı.

Süper Lig'de 20202021 sezonunun ilk yarısını 27 puan toplayarak 9.sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, oynadığı 20 maçta rakip filelere 27 gol gönderirken, kalesinde ise 26 gol gördü. Sezona Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile başlayan sarıkırmızılılar, yaptığı transferlerle dikkat çeken takımlardan biri olmuştu.

Sezona deplasmanda 30'lik Fatih Karagümrük yenilgisi ile başlayan sarısiyahlılar ilk galibiyetini 4. haftada sahasında Antalyaspor’a karşı aldı. Deplasmanda ise ligin 12. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 30 yenerek adından söz ettiren Yeni Malatyaspor, diğer deplasman galibiyeti ise 20. haftada Hatayspor’a karşı elde etti.

Süper Lig'in 11. haftasını BAY olarak geçiren sarısiyahlılar 4 büyüklerden sadece Fenerbahçe’yi yenerken, Beşiktaş’a 10, Trabzonspor’a 31 ve Galatasaray’da da 10 yenildi.



Kupaya son 16 turunda veda etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Yeni Malatyaspor, önce 3. turda Artvin Hopaspor 20, 4. turda Etimesgut Belediyespor’u 20 ve Hekimoğlu Trabzonspor’u 50’la geçerek son 16’ya kaldı. Son 16’da ise evinde Galatasaray ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, normal ve uzatma süreleri 00 sonuçlanan karşılaşmada penaltı atışları ile kupaya veda eden taraf oldu.

Ligde sahasında oynadığı 10 karşılaşmadan 8’inde yenilmeyen Yeni Malatyaspor 2 mağlubiyet gördü. Malatya ekibinin ilk devrede ligde ve kupada oynadığı toplam 23 resmi maçta en golcü isim ise 8 gol ile Adem Büyük oldu. Başarılı oyuncuyu 4 golle Kubilay Kanatsızkuş ve 2 golle Tetteh, Zeki Yavru ve Ndayishimiye takip etti.

Yeni Malatyaspor ikinci devreye ise sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı ile başlayacak. Yeni Maatyaspor’u Karagümrük ile karşı karşıya getirecek olan mücadele 29 Ocak Cuma günü saat 19.00'da oynanacak.

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