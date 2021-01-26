Yeşilyurt muhtarların gayretleri ile gelişiyor Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Mahalle muhtarlarımızın gayretleri, kentimizin ve ilçemizin gelişim sürecine ciddi katkılar sunmaktadır”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Mahalle muhtarlarımızın gayretleri, kentimizin ve ilçemizin gelişim sürecine ciddi katkılar sunmaktadır” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İkizce Mahallesi Muhtar Evinde düzenlenen toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelip, Yeşilyurt için istişarelerde bulundu.

Mahalle Muhtarlarının taleplerini aktarıp, çözüm önerilerini sundukları toplantının verimli geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çözüm odaklı hizmetlerinin gerekliliklerini bu ve benzeri istişare toplantılarıyla yerine getirdiklerini söyledi. Yeşilyurt’un bölgesinde takip edilen ilçe hüviyetine ulaşmasında muhtarların çok büyük rolü ve desteği olduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Toplumun tüm kesimlerinin sesine kulak veren, herkesin talebini ciddiye alan ve önemseyen, iletilen talepler doğrultusunda çalışma alanlarını genişleten bir hizmet anlayışını Yeşilyurt’umuza yerleştirdik. Yaşam alanlarımızın sorun ve sıkıntılarını yakından görüp bize ileten ve çözüm odaklı hizmetlerimize çok önemli katkılar sunan Mahalle Muhtarlarımız bu anlamda çok ulvi bir görev yapmaktadır. Bizlerde gece gündüz demeden vatandaşların huzuru ve güveni için verilen görevi layıkıyla yerine getiren mahalle muhtarlarımızın tespit ve önerilerine çok büyük önem veriyoruz. Bu ve benzeri toplantılarımızla istişare ediyoruz, çözüm yollarını ele alıyoruz ve çıkan sonuçlar itibariyle de, hizmetlerimizin yol haritasını belirliyoruz. İlçemiz, güçlü, kalıcı ve modern yatırımlara kavuştuysa bunda muhtarlarımızın çok ciddi payı ve rolü vardır. Muhtarlarımızın doğru ve sağlıklı yönlendirmeleri neticesinde her cadde ve sokağımızda güzel ve kalıcı yatırımlarda bulunmaktayız. Mahalle Muhtarlarımızı gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Bizler güçlü ve parlak geleceğimizi hep birlikte inşa etmek adına birlikte yol yürüyoruz, birlikte çalışıyoruz ve birlikte güzel çalışmaların altına imza atıyoruz. Milletimize hizmet yolunda en önemli yol arkadaşlarımız olarak gördüğümüz muhtarlarımızdan bu anlamda gerçekten çok samimi ve içten destek alıyoruz. Mahalle toplantılarımız sayesinde de yeni yatırımlarımızı belirliyoruz. Muhtarlarımız taleplerini dile getiriyorlar bizlerde yerinde çözümler üreterek talepleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonra ki süreçte aynı birlikteliğimizi daha da güçlendirip, gelecek nesillere daha güzel, daha kalıcı ve nitelik seviyesi yüksek eserler emanet ederiz. Biz biriz, beraberiz ve böylelikle daha güçlüyüz" dedi.

Toplantıya katılan Atalar Mahalle Muhtarı İmam Yılmaz, Seyituşağı Mahalle Muhtarı Miktad Canbay, Yalınkaya Mahalle Muhtarı Sabri Gökbalık, Gözene Mahalle Muhtarı Ramazan Günay, Karahan Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç, Görgü Mahalle Muhtarı Ayhan Yıldız, Fatih Mahalle Muhtarı Nurettin Kaya, Çayırköy Mahalle Muhtarı Müslüm Özdemir, Kuyulu Mahalle Muhtarı Seydi Kılıç ve Kuşdoğan Mahalle Muhtarı İsmail Hırçıl’da tek tek söz alarak talep ve isteklerini paylaştılar.

Çınar, rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da tedavi gören Duruldu Mahalle Muhtarı Uruç Çiftçi ile toplantı esnasında görüntülü bir görüşme yapıp, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.