Malatya’da bir yılda 138 aile içi şiddet olayı yaşandı

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Malatya’da jandarma bölgesinde geçen yıl 138 aile içi şiddet olayı meydana geldi.

Jandarma tarafından, 2020 yılı faaliyetleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 138 aile içi şiddet olayı meydana gelirken, 91 tedbir kararı uygulandı.

2 bin 800 kişiye aile içi şiddet eğitimi verilirken, 419 kadının cep telefonuna kadın destek uygulaması yüklendi.

Aile içi şiddete karşı 3 bin adet eğitici broşür dağıtıldı.

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