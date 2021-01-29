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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MTB Başkanı Özcan: "Basın bize her zaman destek oluyor"

İHA

MTB Başkanı Özcan: "Basın bize her zaman destek oluyor"

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, basın mensuplarını ziyareti kapsamında Basın İnternet Medya Yayıncılar Derneği (BİMYAD) Genel Merkezini ziyaret etti. Başkan Özcan, basının her zaman kendilerine destek verdiğini söyledi.
BİMYAD Genel Başkanı Selim Apohan ve Yönetim Kurulu Üyesi Resul Özbey tarafından karşılanan Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, basının önemine değindiği konuşmasında, “2020 yılında kuru kayısıda çok önemli bir dönemin başlangıcına vesile olacak yatırımlara imza attık. Bu yatırımları yaparken de, hayata geçirirken de kamuoyunda bunları paylaşabilme ve kamuoyu oluşturma açısından basın bize çok ciddi destek verdi” dedi.
Pandemi nedeniyle uzun zamandır gazetecileri ziyaret edemediğini ifade eden Özcan, “Salgından dolayı 2020 yılı zor ve meşakkatli geçti. Özellikle medya sektöründe de gerek yazılı gerekse görsel anlamda hizmet veren birçok arkadaşımız Covid19 pandemiden dolayı rahmetli oldu. Büyük bir bölümdeki arkadaşlarımız da bu hastalığı geçirdi. Ben özellikle bu alanda hizmet veren ahirete intikal etmiş kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Yerel basının önemine değinen Özcan, "Özellikle tarım sektörüyle ilgili gerek kuru kayısıyla ilgili haberlerimizi kamuoyunun gündemine taşıyan, hiçbir menfaat ve çıkar gözetmeyen Malatya basınına teşekkür etmek istedik. Haberlerimizi kamuoyunu gündemine taşıma konusunda bize ciddi anlamda yardımcı oldunuz. Kayısı, Malatya'nın ekonomisi ve sosyal hayat açısından da çok önemli. Hepimiz bunun farkındayız. Özellikle yerel medya hiç bir sıkıntı ve soruna takılmaksızın bize ciddi anlamda destek oluyor" şeklinde konuştu.
BİMYAD Genel Başkanı Selim Apohan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek "Başkanımızın özellikle kayısının geleceğine dair çok büyük emekleri ve projeleri oldu. Kısa zamanda hayata geçirilen Lisanslı Depoculuk, Toprak Mahsulleri Ofisinin Kayısı Alımına Başlaması konuları Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'ın gayret ve çalışmalarıyla şekillendi. Burada siyasi, Basın ve Malatya'daki Kurum yetkilileri de destek olsa bile ana fikir, Proje ve emeğin büyüğü Malatya Ticaret Borsasıdır. Bugün Kayısı Üreticilerimiz artık yarınlara daha güvenle bakabiliyor. Fiyat istikrarı ve Ürün kalitesi Malatya ekonomisine ve ülkemize katma değer olarak herkese yansıyor” dedi.
İnternet medyasının her geçen gün önemli görevleri üstlenerek yoluna devam ettiğini dile getiren Apohan, “Teknolojiye ayak uyduran basın dijital dünyada telefonlarımıza kadar girmiş vaziyette. Sıkıntı ise bir internet yasasının halen olmaması. Çıkarılacak bir internet yasasıyla her önüne gelen haber sitesi açamayacağı gibi isteyen istediğini de yazamayacak. Bu yasa istenilen ölçüde çıkarıldığı takdirde gerçekten bu işi yapan Basın mensupları da kalemlerini rahat şekilde kullanabileceklerdir. Gerçek gazetecilik ön plana çıkacaktır. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz künyesi, geçmişi olmayan, sırf sözde tetikçilik yapmak isteyenlere internet yasasıyla dur denmiş olacaktır. Bu yasanın bir an önce çıkarılması gerekmektedir. Sizlerden de isteğimiz yasanın çıkmasında bizlere destek olmanız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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