Malatya’ya ulaşım yatırımları Tüfenkci: “Malatya ulaşımda iki önemli yatırıma kavuşacak”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, ulaşım alanında Malatya’ya kazandırılacak yatırımlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Tohma Köprüsü’nü millete verdiğimiz sözü tutarak tamamladık ve 6 Şubat’ta resmi açılışını yapacağız" dedi.

Tüfenkci, önümüzdeki günlerde açılışları yapılacak yatırımlarla ilgili yaptığı değerlendirmede Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 6 Şubat’ta Malatya’ya geleceğini söyledi. Malatya’nın ulaşım alanında iki önemli yatırıma kavuşacağını kaydeden Tüfenkci, “Malatya için önemeli projelerden birisi olan, Kuzeyi Güneye bağlayan Tohma Köprüsü’nü millete verdiğimiz sözü tutarak tamamladık ve 6 Şubat’ta resmi açılışını yapacağız. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanımız Adil Karaismailoğlu bu vesileyle Malatya’mıza gelecek. Aynı zamanda Malatya’mız için önemli yatırımlardan bir diğeri olan ve hava ulaşımı noktasında önemli bir eksikliği giderecek terminal binasının da temelini atacağız. Malatya’nın ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak, uçak sefer sayılarını arttıracak terminal binamızın açılışıyla beraber inşallah yurtdışı ve charter seferleri de belirgin sayıda artış gösterecek. Bu noktada arkadaşlarımızın gayretleri devam ediyor. Bizlerde bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Malatya’mızın bulunduğu stratejik konum ile sanayisi ve tarımı gelişmiş bir kent olarak ulaşımını hem karayoluyla hem havayoluyla hem de demiryoluyla geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. İnşallah bu çabalarımız meyvelerini vermeye başladı” diye konuştu.

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