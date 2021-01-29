Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 22. Haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 00 beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Yeni Malatyaspor’da sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Adem bekletmeden vurdu. Kaleci Aykut topa son anda dokunarak gole izin vermedi.

6. dakikada Fatih Karagümrük’te sol kanattan gelişen atakta Koray’ın ağlarla buluşan golü VAR’ın kararıyla orfsayt olduğu gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

19. dakikada ev sahibi takımda gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Zeki’nin sert vuruşunda kaleci Aykut’un hamlesi ile top kornere çıktı.

21. dakikada konuk ekipten Ndao, kale önüne kadar götürdüğü topa sert vurdu ancak top yan ağlarla kaldı.

34. dakikada Karagümrük’de Sobiech’in ceza alanı içerisinden çektiği şutu kaleci Abdulsamed son anda müdahale ederek mutlak bir gole izin vermedi.

43. dakikada Yeni Malatyaspor’da Kubilay’ın rakibine yaptığı müdahale sonrası VAR kayıtlarını inceleyen Hakem Yasin Kol, kırmızı kartını kullanarak Kubilay’ı oyun dışı bıraktı.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol xx, İsmail Şencan xx, Murat Ergin Gözütok xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Zeki xx, Wallace xx, Semih xx, Hadebe xx, Acquah xx, Ndayishimiye xx, Lukoki xx, Kubilay xx, Adem xx, Umut xx

Yedekler: Eray, Bülent, Zuqui, Ahmed, Burak Efe, Erşan, Fofana, Erkan, Doğukan, Topalli

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Fatih Karagümrük: Aykut xx, Koray xx, Roco xx, Campi xx, Balkovec xx, Bertolacci xx, Biglia xx, Ndao xx, Ndiaye xx, Borini xx, Sobiech xx

Yedekler: Yavuz Ulaş, Alparslan, Fatih, Yannis, Arveladze, Aksel, Serhat, Jimmy, Emre, Mevlüt

Teknik Sorumlu: Atılay Canel

Sarı kartlar: Lukoki, Adem (Y. Malatyaspor), Koray (F. Karagümrük)

Kırmızı Kart: Kubilay (dk. 44) (Y. Malatyaspor)

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