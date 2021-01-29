Minibüsün tavanında 1 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir minibüsün tavanında 1 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan takibin ardından durdurulan bir minibüs içerisinde yapılan aramada tavan içerisine gizlenmiş 1 kilo 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-01-29 19:30:33



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