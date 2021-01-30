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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da kısıtlama sessizliği

İHA

Malatya’da kısıtlama sessizliği

Dün akşam 21.00 itibariyle ülke genelinde başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ile Malatya’da hafta sonu cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tüm ülkede olduğu gibi Malatya’da da devam ediyor. Kısıtlamadan muaf olan meslek çalışanları dışında sokaklar boş kalırken, vatandaşlar ise evlerine en yakın market ve fırınlara gidebiliyor.
Polis ekipleri de kent merkezinin birçok bölgesinde gerçekleştirdiği denetimlerle kısıtlamaya uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Kentin en işlek cadde ve sokakları diğer günlere nazaran boş kalırken Pazartesi günü sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlama kapsamında hafta sonu ekiplerin düzenli denetim yapacağı bildirildi.

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