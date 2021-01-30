Bu da kardan polis

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Hekimhan İlçe Emniyet müdürlüğü personeli, kurum bahçesinde kardan polis yaptı.

Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan "Kardan polis" in resmi Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından "Asayiş Berkemal" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Yapılan paylaşım ise sosyal medyada kullanıcıların yoğun ilgisi gördü.

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