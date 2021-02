Kabe fotoğrafının yere atılmasına Malatya’dan da tepki

İrfan Can Kahveci'de işlem tamam!

Malatya Ortak Değerler Platformu, Kabe fotoğrafının yere atılmasını mukaddes değerlere saldırmak, tükenmişliğin, bitmişliğin, çaresizliğin ve yok oluşun itirafı ve ifadesi olarak değerlendirdi.

Ortak Değerler Platformu adına Basın Sözcüsü Hüseyin Polat basın açıklaması yaptı.

Polat, “Son günlerde, ülkemizde bazı gizli eller, yine toplumuzu karıştırmaya çalışmaktadırlar. Yarasanın aydınlıktan rahatsız oluşu gibi, bazıları barış, huzur ve sükûnetten rahatsız olmakta ve insanlarımızın sinir uçlarıyla oynayarak karışıklık, fitne ve fesat çıkarmayı düşünmektedirler. Geçen hafta, ilim ve irfan yuvası olması gereken marjinal bir gurup rektör atamasını bahane ederek başlattıkları eylemleri, ilginç bir şekilde yaptıkları resim sergisinde, iki milyar Müslümanın günde en az beş defa yöneldiği kıblesi olan Kâbei Muazzamaya saldırı noktasına getirdi. Gerçekten ilginç ve enteresan. Evet, Türkiye’de bu yapılabilir ve yapılıyor. Çünkü Türkiye’de İslam’a, İslami değerlere, mukaddesata ve Müslümanlara saldırmak için her zaman hazır bekleyen karanlık mahfiller var. Çünkü Türkiye’de her fırsatta İslam’a saldırmak için kurulmuş, karanlık mihrakların amaçlarına hizmet etmek için ayarlanmış taşeronlar var. En acı olanı ise bunu, Müslümanların çocuklarına, bizim çocuklarımıza yaptırmalarıdır. Bunların çoğu, kıblenin, Kâbe’nin ve diğer değerlerimizin ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini bilmeyen, öğretemediğimiz, bizim çocuklarımız. Onlar, kutsala saldırmanın özgürlük olduğunu zannediyorlar. Kutsallara saldırarak özgürleştiklerini, büyüdüklerini, güçlendiklerini düşünüyorlar, tıpkı gayrı İslami hayatın çağdaşlık olduğunu zannedenler gibi. Ne kadar acı ve düşündürücü” değerlendirmesinde bulundu.

Polat, “Bizler, ortak değerler platformu olarak, Buradan Onlara şunu hatırlatmak istiyoruz: Mukaddes değerlere saldırmak, tükenmişliğin, bitmişliğin, çaresizliğin ve yok oluşun itirafı ve ifadesidir. Mukaddes değerlerimiz sahipsiz değildir. Belki siz yaptığınızın farkında olmayabilirsiniz. Ancak Siz 2 milyar Müslümanın mukaddesatına saldırarak, sadece aymazlığınızı, sapkınlığınızı ve seviyesizliğinizi ortaya koydunuz. Herkes, hepimiz yaptığınızı nefretle kınamaktadır. Sizi bir an önce yaptığınız bu meş’ûm fiilden vazgeçip, tevbe etmeye, kendinize gelmeye, insanlığınıza dönmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

