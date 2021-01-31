Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

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Malatya Büyükşehir Belediyesi personeli Erdal Karayılan Covid19’a yenildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Personellerinden olan Erdal Karayılan’ın (48), yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisi nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle Yeşiltepe Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Personellerimizden Erdal Karayılan’ın Kovid19 nedeni ile vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma rahmet; ailesine ve yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

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