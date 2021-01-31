Malatya’da kapalı olan 504 mahallenin 238’i açıldı

Malatya'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 504 mahalleden 238 köy yolu ulaşıma açıldı. Birçok mahallede bulunan hastaların yardımına da ulaşan Büyükşehir Belediye ekipleri, kapalı yolları açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Tüm Türkiye’yi geçtiğimiz hafta ortasından itibaren etkisi altına alan yağışlı hava, Malatya’da ilçeler başta olmak üzere şehir merkezinde de etkisini gösterdi.

Kırsal kesimlerde rakımı 1500 metrenin üzerinde olan bazı yollarda yer yer 1,5 metreye kadar çıkan kar kalınlığı birçok mahalle yolunun kapanmasına neden oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri şehir merkezinde kar temizliğini büyük bir titizlikle sürdürürken, kırsalda ise köy ve mahalle yollarının açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin karla mücadelesi hem şehir içinde hem de kırsal bölgelerde yoğun bir şekilde devam ediyor. Şehir merkezinde ana arterler karın başladığı ilk andan itibaren açık tutan ekipler, gece buzlanmaya karşı da tuzlama işlemiyle özellikle kavşakları, inişliçıkışlı yolları ve buz tutan ana aksları don olayı gerçekleşmemesi için açık tutuyor. Şehir merkezinde yayaların kullandığı kaldırımları, üst geçitleri ve merdivenleri de kardan arındıran ekipler, vatandaşların ve esnafların günlük işlerindeki olası aksaklıkların da önüne geçmiş oluyor.



112 ekipleri ile ortak çalışmalar hayat kurtarıyor

Malatya’yı Perşembe gecesinden itibaren etkisi altına alan yağışlar, ilçelerde ise daha fazla köy ve mahalle yollarının kapanmasına neden oldu. Özellikle pazar sabahı itibariyle Alt Yapı Koordinasyon Merkezi’ne (AYKOME) ulaşan bilgilere göre 504 mahalle yolunun sabaha kadar yağan yoğun kar yağışı, tipi, rüzgâr savurması ve çığ düşmesi sonucu kapandığı iletildi. Çalışmalarını 13 ilçenin kırsal mahallelerinde yoğunlaştıran Malatya Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, 800 personel ve 400 araçla Pazar sabah 09.00’dan Pazar saat 17.00’ye kadar tam 238 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı. Malatya genelinde 718 mahalleden 266’sında yol açma çalışmaları sürüyor. 24 saat esaslı çalışan ekipler, gece boyunca da karla mücadeleye devam etti. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, Arapgir İlçesi, Alıçlı Mahallesi’nde ikamet eden 80 yaşındaki korona hastası Bekir Bakır’a müdahale etmek isteyen 112 Acil sağlık ekiplerine eşlik ederek, kapalı yolları açtı. Evinde fenalaşan hastanın hastaneye ulaşmasını sağlayan karla mücadele ekipleri 112 sağlık ekiplerinin ulaşabildiği noktaya getirdi.

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