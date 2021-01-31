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Başkan Çınar, Yeşilyurt Belediyespor’a moral ziyaretinde bulundu Çınar: “Hedefe ulaşmak için ortaya koyduğunuz azim ve inanç bizi gururlandırıyor”

İHA

Başkan Çınar, Yeşilyurt Belediyespor’a moral ziyaretinde bulundu Çınar: “Hedefe ulaşmak için ortaya koyduğunuz azim ve inanç bizi gururlandırıyor”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 3.Lig 1.Grupta 29 puanla 3.Sırada yer alan Yeşilyurt Belediyespor’umuzun hedefe ulaşmak için ortaya koyduğu azim, inanç ve kararlılık bizi gururlandırmaktadır” diye konuştu.
3.Lig 1.Grubun 17.Haftasında 4 Şubat Perşembe günü kendi sahasında Çankaya Futbol Kulübünü ağırlayacak olan Yeşilyurt Belediyespor’da hazırlıklar moralli bir ortamda devam ediyor.
Ligin son 5 haftasında oynadığı maçların tamamını kazanarak puanını 29 puana yükselten Yeşilyurt Belediyespor, kendi sahasında ki bu maçı da kayıpsız atlatarak galibiyet serisine bir halka daha eklemek istiyor.
Malatya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle antrenmanlarını kapalı ortamda sürdüren Yeşilyurt Belediyespor’u zorlu maç öncesinde ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Teknik Direktör Nihat Balan ve futbolculara başarılar dileyip, tatlı ikramında bulundu.
Son 5 haftada iç ve dış sahada oynadığı maçlardan galibiyetle ayrılarak büyük bir başarının altına imza TuruncuYeşilli takımı tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, takımın sezon başında belirlenen hedefe ulaşma noktasında ki azimli ve kararlı mücadelesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.
Çankaya Futbol Kulübüyle oynanacak maç için başarı dileklerini paylaşan Çınar, “ 3.Lig 1.Grupta mücadele eden, Malatya’mızın ikinci profesyonel takımı olan Yeşilyurt Belediyespor’umuzun son haftalarda ki çıkışını büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Kulüp Yönetimimizi, teknik ekibimizi ve futbolcu kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Malatya’mızı 3.Lig 1.Grupta başarıyla temsil eden takımımızla bizler gurur duyuyoruz. Futbolcu kardeşlerimiz son haftalarda gerçekten çok güzel mücadele ediyorlar, son beş haftada 15 puan toplamak kolay bir iş değildir. Teknik Direktörümüz Nihat Balan yönetiminde son maçlarda elde edilen galibiyetler taraftarlarımızı ve bizleri sevince boğmuştur. Yeşilyurt Belediyesi olarak her daim takımımızın yanındayız. 4 Şubat’ta kendi sahamızda oynayacağımız Çankaya Futbol Kulübü maçı için şimdiden başarılar diliyorum. Alınacak bir galibiyetle son haftalardaki yükselişin devam edeceğine inancımız tamdır. Malatya ve Yeşilyurt’u layıkıyla temsil ediyorsunuz, bizler bunu yakından görüyoruz inşallah bu güzel dönem aynen devam eder ve alacağınız başarılı sonuçlarla belirlenen hedeflere ulaşırsınız. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.
Yeşilyurt Belediyespor’da ki samimi, gayretli ve istekli mücadeleden memnun olduklarını sözlerine ekleyen Çınar, “Bizler sezon başında bu zorlu mücadeleye hazırlanırken, Kulüp Yönetimimiz ve Teknik Ekibimizle yaptığımız toplantılarda, bütün hizmetlerimizde olduğu gibi futbolda da en iyi ve en güzel noktaları hedefledik. Çünkü bir iş yapıyorsak onun en iyisini ve en güzelini yapmalıyız. Milletimize karşı hepimizin ciddi sorumlulukları var, her ne yapıyorsak yapalım o yolun sonu için bir hedef belirlenmeli, o hedefe ulaşmak için samimiyet ve gayretle mücadele edilmelidir. Yetenekli gençlerimize yeni alanlar açmak, yeni imkanlar ve fırsatlar sunmak adına kurduğumuz bu güzide kulübümüzün başarılı olması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Malatya’mızın bu anlamda çok
güçlü bir alt yapısı var, yetenekli futbolcularımız var, bizlerde bu güçlü potansiyeli ön plana çıkarmak adına Yeşilyurt Belediyespor’umuzun gerek alt yapı ve tesisleşme açısından gerekse bulunduğu liglerde iyi noktalarda olması için çaba sarf ediyoruz. Futbol takımımızın da bu anlamda iyi yerlerde olması gençlerimizi spora daha fazla teşvik etmede elimizi güçlendirecektir. Bütün başarıların temelinde; samimiyet, fedakarlık, gayret ve özveri vardır. Futbol takımımızda da beklentimiz o yönde olmuştur. Yeter ki bizler hep birlikte hareket edelim, kararlı olalım, mücadeleden vazgeçmeyelim ve istekli olalım o zaman hedeflerimize ulaşırız. Futbol takımımızda bu azim ve inancı yakından görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. İnşallah el birliğiyle takımımızı hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız. Takımımıza yürekten inanıyorum ve güveniyorum. İyi bir teknik ekibimiz var, birbirinden değerli futbolcuların bir araya geldiği güçlü bir kadromuz var, son haftalarda alınan sonuçlar bunun göstergesidir. İnşallah bu dönemi istikrarlı hale getirip sezon sonunda arzu ettiğimiz hedefe ulaşmış oluruz. Bununla birlikte gönül isterdi ki bu güzel başarıları taraftarlarımızla birlikte yaşayalım ancak malumu olduğunuz üzere pandemi tedbirleri nedeniyle taraftarlarımız maçları izleyemiyorlar. Ancak maske, mesafe ve hijyen kurallarına üst seviyede uyup, uygulanan aşı yöntemleriyle birlikte vaka sayıları inşallah azalırsa taraftarlarımızla birlikte maçların heyecanı ve coşkusunu yaşamak isteriz” dedi.

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