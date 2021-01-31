Malatya Büyükşehir Voleybol kolay kazandı

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Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Diyarbakır Asur Gençlik'i 30 mağlup etti.

Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan ve zaman zaman çekişmeli geçen müsabakanın 3 setini de kazanan Malatya Büyükşehir Voleybol takımı puanları hanesine yazdırdı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Asur Gençlik Voleybol takımı ile oynadığı karşılaşmanın setlerini 259, 2513 ve 2514 kazanarak salondan 30 galip ayrıldı ve rakibini puansız gönderdi.

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