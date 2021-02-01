Malatya'da kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar oluştu

Doğunun batıya açılan kapısı olarak bilinen Malatya’da etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da kar sonrası bembeyaz bir görüntüye bürünen Hürriyet Parkı'nda gezinti yaptı.

Malatya'da etkili olan kar yağışı kent genelinde beyaz bir örtü oluştururken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Hürriyet Parkı’nda kar sonrası gezinti yaptı. Gürkan, Hürriyet Parkı’nda yaptığı gezintiyi sosyal medya hesabında paylaştı.

Gürkan paylaşımında, “Tüm hemşerilerime sağlıklı huzurlu ve bereketli bir gün diliyorum. Yağışın olumsuz etkilerine karşı ekiplerimiz kent merkezinde ve ilçelerimizde 7/24 görevinin başındadır. Malatya’mızın dört bir yanında gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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