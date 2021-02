Başkan Güder Battalgazi'deki yatırımları anlattı

İrfan Can, Fenerbahçe'de

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, katıldığı radyo programında 24 Ocak 2020’de meydana gelen depremin ardından Battalgazi'de yapımı bitme aşamasına gelen deprem konutları ve diğer yatırımlar hakkında genel bilgiler verdi. Başkan Güder, daha yaşanabilir bir Battalgazi’nin yarınlarını inşa etmek için canla başla çalıştıklarını belirtti.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda sunuculuğunu Aslı Hocaoğlu’nun yaptığı 'Yöremizden' adlı programına canlı telefon bağlantısı ile katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 24 Ocak depreminin ardından Battalgazi'de yapımı bitme aşamasına gelen deprem konutlarını, Battalgazi’deki yatırımları ve Şehit Fevzi Mahallesi'nde başlayacak olan kentsel dönüşüm hakkındaki çalışmaları dinleyicilere aktardı.



"Vatandaşlarımızın yaraları kısa sürede sardık”

24 Ocak depreminde Battalgazi'de 2 bin 600 konutun ağır hasar aldığını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Malumunuz 24 Ocak 2020’de merkez üssü Elazığ olan 6.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu depremde Malatya’mızın 4 ilçesi ciddi derecede etkilendi. Bu ilçelerden biri de Battalgazi ilçemiz. Depremin olduğu andan itibaren hükümetimiz başta olmak üzere yerel yönetimler olarak ta vatandaşlarımızın yanında olduk. Yaraları hep birlikte sarmaya çalıştık. Geçen hafta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile Elazığ’daki evler depremzede ailelere teslim edildi. Malatya’daki deprem konutlarının yapımı tüm hızıyla devam ediyor. İlçemizde yapımı biten 668 konut kısa süre içinde hak sahiplerine teslim edilecek. İlçemizde eski yapı bir hayli fazla. Bu anlamda Battalgazi Belediyesi olarak bir çalışma yaptık. Toplu dönüşümler yapmamız lazım. Kentsel dönüşümler yapmamız lazım. Yapılacak olan yapıların depreme dayanıklı olması lazım. Belediyemiz de şuan yapı ruhsatları titizlikle inceleniyor. Deprem öncesi de bizim kentsel dönüşüm çalışmalarımız vardı. Yaşadığımız bu depremde çalışmalarımıza hız kazandırmış oldu. Deprem sonrası depremzede aileleri için yapılan konutların daha sağlam zeminler üzerine inşa edilmesi bizim birinci görevimiz oldu. Bu noktada yetkililerden aldığımız bilgiler üzerine Orduzu bölgesindeki Gelincik Tepesi’nin zemin etüdünün sağlam olması nedeniyle konutlarımız oraya yapıldı. Şehir merkezine 56 km uzaklıkta bir yer. Gelişime açık olması ve alt yapısının sağlam olmasından kaynaklı vatandaşlarımızın oraya ciddi şekilde tercihi var. Depremden kaynaklı Battalgazi’miz de 2 alt merkez oluşturduk. İnşallah bu alt merkezlerimizi geliştirerek, Battalgazi’mizi genişleteceğiz” ifadelerini kullandı.



"Şehit Fevzi’deki dönüşüm örnek teşkil edecek"

Şehit Fevzi Mahallesi'nde başlayacak olan kentsel dönüşüm hakkında bilgiler aktaran Başkan Güder, “Yaşadığımız 6.8’lik depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırmış oldu. Öncelikli olarak deprem kaynaklı kentsel dönüşüm çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla başlattık. Ağır hasar alan Şehit Fevzi Mahallemizde dönüşüm çalışmalarımız kısa süre içinde de başlayacağız. Kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamadan önce vatandaşlarımıza 5060 yıl önce yapılan bu yapıların sağlıklı olmadığını ve yarın olası yaşanacak bir depremde yüksek can kayıplarının olabileceğini söyledik. Vatandaşlarımıza bunları tek tek anlatarak, onları ikna ettik. Bu yapılara karşı olarak da sizin yapacağınız yapılar çok önemli. Kentsel Dönüşümü başlattığımız alanda gece kondu şeklinde gelişi güzel yapılaşma söz konusuydu. Dönüşümle birlikte güzel sosyal donatı alanları, ibadethaneler ve sağlık alanları yapacağız. Konutlar boşaltıldığı andan itibaren bir yıl gibi bir zaman dilimi içinde teslimatları yapılması planlanıyor. İnşallah bu yıl içerisinde ilk etapta 750 konutumuzu dönüştüreceğiz. Vatandaşlarımızı yeni evleriyle buluşturacağız. Yapacağımız bu çalışma diğer yerlere örnek teşkil edecek. Hem hükümetimiz hem de Belediyemiz ile kentsel dönüşümün ihtiyaç duyulduğu alanlarda dönüşümleri yaparak onların yanında olacağız" şeklinde konuştu.



“Battalgazi’mizin yarınları çok daha güzel olacak”

Battalgazi’nin yarınlarının çok daha güzel olacağının altını çizen Başkan Güder, “Bizim Battalgazi’ye hizmet sözümüz var. Bizler her yeni güne başlarken, ilçemize neler yapabilirizi düşünerek başlıyoruz. Her gün ilçemize daha fazla neler yapabiliriz endişesi taşıdık. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda Belediye olarak ilçemize hizmet getirmek zorundayız. İlçemize birçok yatırım kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın, gençlerimiz ve yavrularımız için ayrı ayrı projeler hazırladık, yatırımlarımızı yaptık. Daha yaşanabilir bir Battalgazi’nin yarınlarını inşa ediyoruz. İlçemizi geleceğe hazırlıyoruz. Bizler hizmet bilincini ibadet bilinci olarak kabul ettik. Hizmet belediyeciliğinin yanında gönül belediyeciliğini de etkin şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Gönüllere girmek de gönül ister. Battalgazi’mizin yarınları çok daha güzel olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

