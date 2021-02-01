Malatyalı sanayiciler gözünü ABD pazarına dikti Sadıkoğlu: “ABD’nin dev pazarında firmalarımıza TTM destek olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatyalı sanayiciler gözünü ABD pazarına dikti Sadıkoğlu: “ABD’nin dev pazarında firmalarımıza TTM destek olacak”

İHA

Malatyalı sanayiciler gözünü ABD pazarına dikti Sadıkoğlu: “ABD’nin dev pazarında firmalarımıza TTM destek olacak”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “TOBB tarafından açılan Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) ile Türk firmaları ABD’nin 2,5 trilyon dolarlık dev pazarından pay alacak” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi Ocak ayı toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğu’nun başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

"TTM Türk sanayicisinin yanında”
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye Ticaret Merkezi’nin (TTM), Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle ve odaborsaların katkılarıyla, TOBB tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nin Şikago kentinde açıldığını söyledi. Başkan Sadıkoğlu, Türkiye’den sanayici ve tacirlere, ABD’de şirket kurulmasından satış sonrası hizmetlere kadar her alanda “tek durak ofis” prensibiyle yardımcı olması amaçlanan TTM’nin, TOBB tarafından yurtdışında açılan ilk ‘Türkiye Ticaret Merkezi’ olma özelliğini taşıdığı bilgisini verdi.

ABD’nin 2,5 trilyon dolarlık dev pazar
Ocak ayında TOBB tarafından açılan TTM’nin dünya pazarına girme planı olan Türk firmaları için önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Sadıkoğlu, ABD’de 2.5 trilyon dolarlık bir pazar bulunduğunu ifade ederek, "ABD dünyanın en büyük pazarı ve Şikago ise ABD sanayisinin üretim merkezi konumunda. TOBB tarafından açılan TTM ile Türk şirketleri artık ABD’nin merkezinde var olacak. Bu salgın döneminde iş insanlarımız ABD’ye gitmeden şirketini kurup, ihracat yapmaya başlayabilecek. Zira ABD 330 milyonluk nüfusu ve yıllık 2,5 Trilyon Dolar hacimle dünyanın en büyük ithalatçısı. İşini büyüterek dünya pazarına açılma planı olan sanayicilerimizi Türkiye Ticaret Merkezi ile ABD’nin 2,5 Trilyon Dolarlık dev pazarından pay almaya davet ediyorum. ABD’nin birçok ülke ile imzaladığı serbest ticaret anlaşması da Türk firmalarımız için önemli bir avantajdır. TTM sayesinde bu firmaların ihracatı ABD ile sınırlı kalmayarak, farklı pazarlara aralanan kapı ile milyonlarca nüfusu bulunan birçok ülkeyle ticaret fırsatı doğacaktır. Türk firmalarımızın ABD pazarına açılmasında önemli bir rol oynayacak olan Türkiye Ticaret Merkezi’nin açılması konusunda bir kez daha TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da ihtiyaç sahiplerine 2 bin paket nohut ve kuru fasulye
YEREL HABERLER Malatya'da ihtiyaç sahiplerine 2 bin paket nohut ve ...
Başkan Güder Battalgazi'deki yatırımları anlattı
YEREL HABERLER Başkan Güder Battalgazi'deki yatırımları anlattı
Orta Doğu’nun tavuğu Malatya’dan Malatya, kayısıdan sonra tavuk ihracatıyla da lider konumda
YEREL HABERLER Orta Doğu’nun tavuğu Malatya’dan Malatya, kayısıdan ...
Malatya'da kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar oluştu
YEREL HABERLER Malatya'da kar yağışı sonrası kartpostallık ...
Kar çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Kar çocukları sevindirdi
Malatya'da aileler arasında kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da aileler arasında kavga: 1 yaralı
Başkan Gürkan’dan, karla mücadele çalışmalarına kontrol
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan, karla mücadele çalışmalarına ...
Diyaliz hastası, karlı yol açılarak hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER Diyaliz hastası, karlı yol açılarak hastaneye ...
Gürkan’dan, medyanın şehrin gelişmesindeki rolüne vurgu
YEREL HABERLER Gürkan’dan, medyanın şehrin gelişmesindeki rolüne ...
Malatya Büyükşehir Voleybol kolay kazandı
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Voleybol kolay kazandı
Başkan Çınar, Yeşilyurt Belediyespor’a moral ziyaretinde bulundu Çınar: “Hedefe ulaşmak için ortaya koyduğunuz azim ve inanç bizi gururlandırıyor”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Yeşilyurt Belediyespor’a moral ...
Malatya’da kapalı olan 504 mahallenin 238’i açıldı
YEREL HABERLER Malatya’da kapalı olan 504 mahallenin 238’i açıldı
Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a ...
Kabe fotoğrafının yere atılmasına Malatya’dan da tepki
YEREL HABERLER Kabe fotoğrafının yere atılmasına Malatya’dan da ...
Jandarma, yaban hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma, yaban hayvanlarını unutmadı
Zelyurt, yol açma çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Zelyurt, yol açma çalışmalarını yerinde inceledi
Güder’den TOKİ bölgesi için özel talimat
YEREL HABERLER Güder’den TOKİ bölgesi için özel talimat
Sokak hayvanlarına yiyecek desteği
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına yiyecek desteği
Arguvan’da kar etkili oluyor
YEREL HABERLER Arguvan’da kar etkili oluyor
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Bu da kardan polis
YEREL HABERLER Bu da kardan polis
Akçadağ Belediyesi hizmette atağa kalktı
YEREL HABERLER Akçadağ Belediyesi hizmette atağa kalktı
Karın keyfini çocuklar sürdü
YEREL HABERLER Karın keyfini çocuklar sürdü
İhtiyaç sahibi çocukların yüzü güldü
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi çocukların yüzü güldü