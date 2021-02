Battalgazi’den İdlib’e dost eli uzatıldı

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Kalpten Kalbe Bir Yol İdlib’ yardım kampanyası kapsamında Battalgazi Belediyesi, İnsani Yardım Vakfı ve Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği öncülüğünde Suriye’nin İdlib kentindeki savaş ve sel mağdurlarına gönderilmek için hazırlanan 7 tır ve 1 kamyon insani yardım malzemesinin Suriye’ye uğurlama törenine katıldı.

Battalgazi Belediyesi, iç savaş nedeniyle yıllardır büyük sıkıntılar yaşayan Suriyeli mazlumların yaralarını bir nebze sarabilmek adına yardımlarını aralıksız sürdürüyor. İnsani Yardım Vakfı ve Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği’nin öncülüğüyle yardım kampanyası düzenleyen Battalgazi Belediyesi, İdlib kentindeki savaş ve sel mağdurlarına ulaştırılmak üzere bölgeye 7 tır ve 1 kamyon yardım gönderdi. ‘Kalpten Kalbe Bir Yol İdlib’ yardım kampanyası kapsamında Suriye’nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, içerisinde çeşitli gıda ve giyeceklerin yanı sıra battaniyelerin yer aldığı insani yardım TIR’ları, dualar eşliğinde uğurlandı.



Yardım tırları dualar eşliğinde yola çıktı

7 tır ve 1 kamyon toplanan insani yardım malzemeleri Suriye’nin İdlib kentine ulaştırılmak için yola çıkarken, Battalgazi Belediyesi’nin önünde dualarla uğurlama töreni düzenlendi.

Düzenlenen uğurlama törenine Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, Cihannüma İl Temsilcisi Erhan Berk, Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



"Destek veren herkese teşekkür ediyoruz”

Yurt içi ve yurt dışında birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa yardımlarını sürdüreceklerini belirten Cihannüma İl Temsilcisi Erhan Berk, “Battalgazi Belediye başkanlığımız öncülüğünde mağdur ve mazlum Suriye halkının yaşadığı sıkıntılara bir nebzede olsa şifa olmak için elimizden geldiğinde yardım ediyoruz. Desteklerini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder başta olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşlarına teşekkürlerini sunuyoruz. Önderimiz ve efendimiz Hz. Muhammed (S.a.v) ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ hadisi şerifini kendimize rehber edindik. Yurt içi ve yurt dışındaki kardeşlerimize yardımlarımız devam edecektir. Mazlum coğrafyada bulunan kardeşlerimizin her daim yanında olacağız. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



"Kardeşlerimiz zor bir dönemden geçiyor”

İdlib’dekilerin zor bir dönemden geçtiklerini aktaran Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Özellikle Suriye’nin İdlib bölgesindeki kardeşlerimiz zor bir dönemden geçiyor. Son günler de orada da bir sel felaketi ile karşı karşıya kaldılar. Uzun zamandır o bölgedeki kardeşlerimize Sivil Toplum Kuruluşları ve belediyeler olarak yardım yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yardım konusunda bizimle istişarede bulunmuşlardı. Biz de Malatya Ticaret Borsası olarak o bölgedeki kardeşlerimize yardımda bulunmak için elimizden gelen katkıyı sunduk. İnşallah bundan sonra da bu yardımlar o bölgeye devam eder. Yardımda bulunan Battalgazi Belediye başkanımıza ve tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.



"Rabbim her daim veren el olmayı nasip etsin”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise "Deprem savaş ve son dönemlerde doğal afetlerden etkilenen idlib bölgesindeki kardeşlerimize yardım elimizi uzatıyoruz. Karınca kararınca kurum kuruluş ve STK’ların topladığı toplamda 7 tır ihtiyaç malzemesini göndererek, oradaki ihtiyaç sahibi insanlarımızın ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Son zamanlarda ülkemizdeki sivil toplum kuruluşları, kendi bölgelerinde ve kendi ülkelerindeki aileleri de unutmuyorlar. Yurt dışında dindaşlarımız için veya başka dine mensup insanlar bile olsa bunların ihtiyaçlarını giderme noktasında çok cömert organizasyonlarda bulunuyorlar. Buna da nsani Yardım Vakfı başta olmak üzere diğer STK’lar da büyük destek veriyor. Malatya halkının da bu anlamdaki hassasiyetleri taktire şayandır. Biz de bu yıl hem deprem yaşadık hem de ardından pandemi noktasında ciddi sıkıntılar gördük. Bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderip, kendilerine yardımcı olduk. Rabbim her daim veren el olmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.



"Bizler yardımda bulunmayı seven milletiz”

Tüm mazlumların yanında olmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “İnsanın yaşam hakkı kutsaldır. Buna inanan bir milletiz ve böyle bir devlet başkanına sahibiz. Bu yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bir yerde bir fakir veya mazlum varsa dini ve mezhebi ne olursa olsun, biz hemen millet ve devlet olarak onun yanında yer alıyoruz. Malumunuz geçtiğimiz günde Suriye’de sel felaketi yaşandı. Oradaki mazlum insanlar, çamur içinde giysisiz, montsuz ve ayakkabısız yaşam mücadelesi verdiklerini biliyoruz. Bu olay sonrasında sivil toplum örgütleriyle bir araya geldik ve kardeşlerimize ihtiyaçları doğrultusunda yardım göndermemiz gerekiyordu. Tıbbi, gıda, giyecek ve battaniyelerin bulunduğu insani yardımlarımızı bugün bölgeye ulaştırmak için yolcu ediyoruz. Paydaşlarımızla 7 tır ve 1 kamyon insani yardım gönderiyoruz. Battalgazi Belediyesi, AK Parti İl ve İlçe Başkanlığı olarak 2 tırını biz karşıladık. Diğer Sivil Toplum Kuruluşlarımızın ciddi destekleri oldu. Süreç içerisinde bu yardımlar o bölgeye ulaştırılıyor. Hayıtımıza rehber edineceğimiz bir hadisi şerifi paylaşmak isterim; ‘Bir mümin, aç bir mümini doyurursa, Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır. Yine bir mümin, susuz kalan bir mümine bir şeyler içirip susuzluğunu giderirse, Rabbim kıyamette ona 'Rahîkı Mahtûm'dan içirecektir. Yine bir mümin, elbiseye ihtiyacı olan bir mümini giydirirse, Allah da ona cennetin yemyeşil elbiselerinden giydirecektir.’ Bu hadisi şerifi kendimize yol gösterici olarak görmemiz gerekir. Suriyeli kardeşlerimizin yanı sıra kendi ilimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını da Büyükşehir Belediyemiz, Battalgazi Belediyemiz ve Yeşilyurt Belediyemiz başta olmak üzere tüm Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her zaman sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Battalgazi Belediyesi olarak deprem ve pandemi döneminde 45 bin ailemize yardımda bulunduk. Dünyanın neresinde sorun sıkıntı varsa Cumhurbaşkanımızın mazlumun ve mağdurun yanında olmuştur. Biz de yerel de onun temsilcileri olarak liderimiz adına yapmamız gerekeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Rabbim emek verenin hayrını kabul etsin” diye konuştu.

