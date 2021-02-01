Kuluncak’ta yoğun karla mücadele

Malatya’nın Kuluncak İlçesinde karla mücadele devam edip, vatandaş mağdur edilmemeye çalışılıyor.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, kar çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Belediyemiz karla mücadele ekipleri, merkez ve kırsal mahallerde kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması için sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmalara başladı. Bu kapsamda sabahın ilk ışıklarından itibaren işe koyulan ekipler, kaldırım temizleme, yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.



“İlçemizin her noktasındayız”

Cengiz, “Vatandaşlarımızın ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması için karla mücadele ekiplerimizle kar temizleme çalışmaları başlattık. Çalışmalar kapsamında, ilçe merkezinde bulunan cadde, kaldırım ve parklarda kar temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Kapalı olan kırsal mahalle ve grup yollarının açılması için de iş makinelerimizi yönlendirdik. İlçemizdeki tüm yollar kardan temizlenene kadar karla mücadele ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecektir” diye konuştu.

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