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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Malatyaspor kadrosuna 7 yeni ismi kattı

İHA

Yeni Malatyaspor kadrosuna 7 yeni ismi kattı

Yeni Malatyaspor ara transfer döneminde 7 yeni ismi kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, ara transfer döneminin bitmesine saatler kala, renklerine bağladığı yeni isimleri sosyal medya hesabından duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan son dakika açıklamasında; 22 yaşındaki Malili sağ kanat oyuncusu Aly Malle, İskoçya ekibi Hibernian FC takımının formasını giyen 24 yaşındaki Stevie Mallan, Planners Athletic Club forması giyen 20 yaşındaki Gana’lı stoper Philip Gameli Awuku, 19 yaşındaki Gana’lı kanat oyuncusu Haqi Osman, Aigle Noir FC forması giyen Burundi Milli Takım oyuncusu 19 yaşındaki önlibero Jospin Nshimirimana, Musongati forması giyen Burundi Milli Takımında oynayan 21 yaşındaki stoper Eric Ndizeye ve Pendikspor'dan 18 yaşındaki genç yetenek Atakan Müjde ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Stevie Mallan ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağlandığı belirtilirken, Aly Malle'ni bonservisiyle birlikte 2,5 yıllığına, Philip Gameli Awuku, Haqi Osman, Jospin Nshimirimana ve Eric Ndizeye ile ise 3,5 yıllık anlaşma varıldığı açıklandı. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Müjde ile ise 2,5 yıllık anlaşma varıldığı ve Atakan’ın sezon sonuna kadar kiralık olarak Pendikspor’da forma giyeceği de belirtildi.

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