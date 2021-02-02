Çetinkaya Konağı tescillendi

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Malatya’nın Battalgazi İlçesinde bulunan Çetinkaya Konağı tescil edildi.

İlçenin Karababa Mahallesinde bulunan Çetinkaya Konağı‘nın tescil edildiğine ilişkin karar, resmi gazetede yayımlandı. Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun yaptığı toplantının gündeminde yer alan Çetinkaya Evi’nin tescil edilmesi önerisi sonrasında Resmi Gazetede yayımlanan kararda, "Çetinkaya Evi, 2’nci Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şeklinde kültür varlığı şerhinin konulmasına; evin korunma alanında kalan 430 ada 9 parsel taşınmazın tapu kütüğü beyanlar hanesine ise 'Bir bölümü Çetinkaya Evinin Korunması Alanında Kalmaktadır’ şeklinde korunma alanı belirtmesi yapılarak taşınmazların tapu kütük örneklerinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi” denildi.

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