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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esenlik büyümeye devam ediyor

İHA

Esenlik büyümeye devam ediyor

Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, 2020 yılını belirledikleri hedefler doğrultusunda bitirdiklerini belirterek yeni yılda da şirket olarak büyümeye devam edeceklerini söyledi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi iştirakçilerinden Esenlik Anonim Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü, şuanda 38 süper market şubesi ve 650 çalışan ile Malatyalılara hizmet ettiklerini belirterek, 2021 yılında da hedefleri doğrultusunda büyümeye devam edeceklerini söyledi.
Marketçiliğin yanı sıra Et Entegre Tesisi, Canlı Hayvan Pazarı ve MAŞTİ’nin de işletmeciliklerini yaptıklarını kaydeden Ünlü, 2020’yi yaklaşık 400 milyon TL’lik bir ciro ile kapattıklarını ifade etti. Hedeflerinin tuttuğunu belirten Ünlü, 2021 yılı için daha iyi olacaklarını dile getirdi. Bu yıl da Malatyalılara daha iyi hizmet edebilmek adına yeni şube açmayı hedeflediklerini kaydeden Ünlü, “Bazı noktalarda yeni marketler açacağız” dedi.
Esenlik olarak 300’e yakın tedarikçi firma ile çalıştıklarının da altını çizen Genel Müdür Ünlü, günlük ortalama 30 bine yakın kişinin marketlerinde alışveriş yaptığını söyledi. Dünyayı kasıp kavuran korona virüsün birçok sektörü olumsuz etkilediğini de kaydeden Ünlü, “Korona virüs karşısında şirket olarak ilk günden itibaren tüm tedbirlerimizi aldık. Gerek müşteri gerekse çalışanlarımızın hijyen ve sağlığı açısından ek tedbirler alarak bir olumsuzluk yaşanmaması için gayret gösterdik. Marketlerin giriş ve çıkışlarında el dezenfektanının yanı sıra belirli aralıklarla vatandaşların temas ettiği noktaları da dezenfektan ile temizledik” diye konuştu.
Süper marketlerdeki raf doluluk oranlarının hiçbir zaman azalmadığını da kaydeden Ünlü, bazı ürünlerde yaşanan fiyat artışının ise gıda sanayisi sektörü kaynaklı olduğunu dile getirdi. Ünlü, “Biz istiyoruz ki hiç zam olmasın ancak dünyada yaşanan ekonomik kaynaklı hadiseler sonucu bazı dalgalanmalar doğal olarak ham madde mamullerine de artışa neden oluyor. Dünyadaki bu dalgalanmalardan Türkiye ve Malatya’da nasibini alıyor. Bu nedenle her yılın ilk aylarında yaşanan bazı ürünlerdeki fiyat artışından bizde olumsuz etkileniyoruz. Serbest ticaret ortamında bunlar olağan şeylerdir” dedi.
Esenlik olarak korona virüs sürecinde eticaret ağlarını genişlettiklerini ve online marketçiliğe de geçiş yaptıklarını kaydeden Ünlü, “Pandemi döneminden önce eticaret alt yapımız hazırdı. Bu salgın ortaya çıkınca da hızlı bir şekilde online alışverişe de geçtik. Şuana kadar 1 milyon TL’yi geçen bir satış yaptığımızı söyleyebilirim. Günlük 250’e yakın sipariş alarak hijyen kuralları çerçevesinde evlere teslim edebiliyoruz. Vatandaştan da bu yönde olumlu tepkiler alıyoruz, Esenlik olarak uygun fiyata ürünleri halkımızın ayaklarına kadar artık götürüyoruz” şeklinde konuştu.
Kurum olarak müşteri memnuniyetini her zaman önemsediklerini ve gelecek her türlü talep ve eleştiriye açık olduklarını da ifade eden Ünlü, gerek müşteri hatlarından gerekse sosyal medya hesaplarından kendilerine iletilen her türlü talep ve şikayete anında cevap vererek müşterilerin memnuniyetini hat safhada tutmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Malatya’ya en iyi hizmeti verebilmek için ekipçe gayret içerisinde olduklarının altını çizen Ünlü, 2021’de büyümeye Malatyalıların desteği ile devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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