Yeni Malatyaspor’da Göztepe hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 23. haftasında İzmir ekibi Göztepe’ye konuk olacak olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor.

Süper Lig’in 23. haftasında Göztepe’ye konuk olacak olan Yeni Malatyaspor’da, hazırlıklar Nurettin Soykan Tesisleri'nde aralıksız sürüyor. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde süren antrenmanlara takımın yeni transferleri Stevie Mallan, Aly Malle, Awuku, Haqi Osman, Jospin Nshimirimana ve Eric Ndizeye de yer aldı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman çift kale maçla sona erdi. Bugün çalışmalarını tamamlayacak olan sarısiyahlılar, yarın deplasman maçı için İzmir’e giderek maç saatine kadar kampa girecek. Penşembe günü saat 16.00’da Göztepe’de oynanacak olan karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek.



İstatistiklerde eşitlik hakim

Deplasmanda Göztepe ile 16. kez karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor, karşılaştığı 15 karşılaşmada rakibi 5 kez mağlup etti. Göztepe karşısında 5 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan sarısiyahlıların deplasmanda ise İzmir ekibine karşı tek galibiyetleri 2018 yılında 31’lik skorla kayıtlara geçti. Deplasmanda Göztepe’ye karşı oynadığı maçlardan 4 beraberlikle ayrılan Malatya temsilcisi Süper Lig’de 28 puanla 10’uncu sırada yer alırken, Göztepe ise 25 puanla 11’inci sırada yer alıyor.

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