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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahtalı’dan depremin yaraları sarılıyor

İHA

Kahtalı’dan depremin yaraları sarılıyor

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, deprem sonrası Kale ilçesine yapılan yapılarla yeni bir mahalle oluşturulduğunu belirtip, “Hızlı bir şekilde deprem yaralarını sardık” dedi.
AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ile Ahmet Çakır, Kale ilçesini ziyaret ederek, bir dizi temaslarda bulundu. Milletvekili Kahtalı ile Çakır, Malatya’daki temasları kapsamında Kale ilçesine bir ziyarette bulundu. İlçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ile Ahmet Çakır, bir dizi istişare ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İlçe Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Kale Belediye Başkanı Murat Koca ve muhtarlarla bir araya geldi. AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Kale ilçesinin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, “AK Parti olarak baktığımızda cumhurbaşkanımızın arkasında duran, yüzde 92 gibi bir destekle Türkiye’de ikinci olmuş bir ilçemiz. Kale’miz her şeyin en iyisine layık” dedi. Milletvekili Kahtalı, Kale ilçesinde muhtarlar, ilçe teşkilatı ve belediye başkanıyla birlikte çalışmaların sürdürüldüğünü kaydederek, “Kale’ye birçok yatırım geldi. 2019’da Mart’ta yapılan seçimlerden sonra Kale daha da güzelleşti. Kale’nin her zamanki şikayeti merkezi olmayan bir ilçe konumunda olmasıydı. Bunun yanında mahallelerin yol ağlarıyla ilgili istekler vardı. Allah’a hamdolsun 24 Ocak depreminden sonra oluşan yeni yerleşim yeriyle beraber güzel bir merkez edinildi. Kale Belediye Başkanımızın mimar olması da Kale’mize ayrıca bir değer katıyor. Yeni bir hizmet binasını da Kale’mize kazandıracağız. Bununla beraber GES tesislerini kurduk. Turizm konusunda da çalışmalar yapılıyor. Malatya merkezden de vatandaşlarımız, Kale’yi daha çok ziyaret edecekler” diye konuştu.
Milletvekili Ahmet Çakır ise Kale’nin her zaman AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkarak, arkasında durduğunu ifade etti. Kale’nin güçlü ve önemli bir ilçe olduğunu dile getiren Çakır, “Yol güzergahında olmasının artı ve dezavantajlı yönleri var. Kale, Malatya’mızda tarımın en önemli merkezi konumunda bulunuyor. Bir yandan da turizm altyapısı olabilecek güzel bir ilçemiz” dedi.
Çakır, Kale’nin 24 Ocak’ta meydana gelen depremde en çok etkilenen ilçeler arasında yer aldığını hatırlatarak, “Depremden zarar gören kim varsa onun yanında olduk ve hep birlikte kenetlendik. Bizlere düşen maddi kayıpların ve hasarların bir an önce giderilmesiydi. Bu afet sürecinde hızlı müdahaleler, vatandaşlarımızın hak kayıpları ve mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda dünyada ilk sıralarda yer alan ve örnek gösterilebilecek bir organizasyon ve beceriye sahibiz. Bununla da kalmadı Kale, Doğanyol ve Pütürge’de sadece hasarları onarmakla kalmadık, şehrin gelişimine, dinamiklerine ve bir merkezin oluşmasına yönelik de çok ciddi adımlar attık. Bu tabii güçlü bir liderin ve iktidarın olmasından kaynaklanıyor. Bunun yanında sahadaki işlerin takibi de süreci hızlandırdı. Bugün vatandaşlarımızın birçoğu deprem konutlarına yerleşti. Mahalle ve kırsallarda deprem konutlarının birçoğu tamamlandı, diğerleri de tamamlanmak üzere. Haliyle yaraların hızlı bir şekilde sarılması bizleri de son derece memnun ediyor” ifadelerini kullandı.

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