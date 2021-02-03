Malatya’da 318 litre sahte içki ele geçirildi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda 318 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, 318 litre el yapımı içki ele geçirdi. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-02-03 12:27:07



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