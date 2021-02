ESKKK Başkanı Evren, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: "Kanaat önderlerinin fikir ve görüşleri bizim için önemlidir"

İrfan Can Kahveci'de işlem tamam!

Esnaf Sanatkar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özbek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler. ESKKK Başkanı Ali Evren, 2021 yılında yapacağı hizmet ve yatırımlarda Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a başarılar diledi.

Başkan Gürkan’a yapacağı hizmetlerde başarılan dileyen ESKKK Başkanı Evren, “Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın 2021 yılında yapacağı hizmetlerde hayırlı ve bereketli işlere imza atacağı inancıyla ahilik kültüründen bir kalem hediye ediyoruz. 2020 yılı Covid ve deprem sonrası üzüntüler yaşadık. Sayın Başkanımız o süreçte yapmış olduğu gayretli ve başarılı çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Esnaf ve Sanatkarlar olarak her zaman Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



"Birlik içerisinde şehrimizi yönetiyoruz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “ESKKK Başkanı Ali Evren gibi kanaat önderlerine her zaman memleketimizin ihtiyacı vardır. Böyle kanaat önderlerinin görüş ve düşünceleri bizim için her zaman anlamlı ve manidardır. Bu öneri ve görüşler doğrultusunda biz şehrimizin yol haritasını ve yön pusulasını oluşturuyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda da Sivil Toplum Kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda birlik içerisinde şehrimizi yönetiyoruz. Kendilerinin de ifade ettiği gibi eğer bir başarı varsa bu birlikteliğin getirdiği bir başarıdır. Sayın Başkanımıza bu ince hediyesinden ve nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu kalemle memleketimiz için yapacağımız hayırlı ve güzel işlerin imzasını atacağız” ifadelerini kullandı.

