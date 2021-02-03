Malatya'da gıda ve etiket denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da gıda ve etiket denetimi

İHA

Malatya'da gıda ve etiket denetimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için gıda ve etiket denetimlerine yönelik çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından sürdürülen denetimler kapsamında pandemi kurallarına yönelik denetimlerin yanı sıra gıda da rutin kontrollerine devam ediliyor. Gıda ve etiket kontrollerine yönelik bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Kargı, "Denetimlerde hazır bulanan ekiplerimiz marketlerin denetimlerinde hijyen, maske, sosyal mesafe ve kasa ile reyon arasındaki etiket fiyat karşılaştırması gibi denetimleri gerçekleştiriyoruz. Covid19 pandemi süreci ile birlikte ekiplerimiz rutin bir şekilde denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmeleri için gerekli çalışmaları sürdüreceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ESKKK Başkanı Evren, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: "Kanaat önderlerinin fikir ve görüşleri bizim için önemlidir"
YEREL HABERLER ESKKK Başkanı Evren, Büyükşehir Belediye Başkanı ...
Kızılay'dan kan bağışı çağrısı
YEREL HABERLER Kızılay'dan kan bağışı çağrısı
Aracın çarptığı kurt yaralandı
YEREL HABERLER Aracın çarptığı kurt yaralandı
Milletvekili Tüfenkci’den yatırım değerlendirmesi Tüfenkci: “Yatırımların takipçisi olacağız”
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci’den yatırım ...
Malatya'da 318 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 318 litre sahte içki ele geçirildi
Malatya’da sağlık camiasından rehavet uyarısı “Aşılama bitmeden tedbirleri elden bırakmayalım”
YEREL HABERLER Malatya’da sağlık camiasından rehavet ...
Malatya TSO’da yapılandırma devam ediyor
YEREL HABERLER Malatya TSO’da yapılandırma devam ediyor
Battalgazi’de 13 bin 210 mükellef yapılandırmadan yararlandı
YEREL HABERLER Battalgazi’de 13 bin 210 mükellef yapılandırmadan ...
Malatya’da 318 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya’da 318 litre sahte içki ele geçirildi
Kahtalı’dan depremin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Kahtalı’dan depremin yaraları sarılıyor
İnönü Kapalı Çarşısı, 51 yıldır AVM'lere meydan okuyor
YEREL HABERLER İnönü Kapalı Çarşısı, 51 yıldır AVM'lere meydan ...
Malatya'da 712 mahalledekar temizleme çalışmaları tamamlandı Malatya’da kardan kapalı yolu bulunan 6 mahallede çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'da 712 mahalledekar temizleme çalışmaları ...
Yeni Malatyaspor’da Göztepe hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Göztepe hazırlıkları sürüyor
Yeşilyurt’un ünlü kiraz yaprağı sarması anlatıldı
YEREL HABERLER Yeşilyurt’un ünlü kiraz yaprağı sarması anlatıldı
Bera testi ile işitme kaybı kesin olarak tespit edilebiliyor Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni hizmet
YEREL HABERLER Bera testi ile işitme kaybı kesin olarak tespit ...
15 büyükşehir belediyesi hal sorunları için toplandı
YEREL HABERLER 15 büyükşehir belediyesi hal sorunları için toplandı
Makine ikmal bakım ve onarım çalışanları sezon açılışı yaptı Gürkan: “İnsanların geleceği için hizmet ediyoruz”
YEREL HABERLER Makine ikmal bakım ve onarım çalışanları sezon ...
Başkan Çınar, Mersedes Kadir’in ailesini yalnız bırakmıyor Çınar: “O, bizim gülen yüzümüz, sokaklarımızın rengiydi”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Mersedes Kadir’in ailesini yalnız ...
Esenlik büyümeye devam ediyor
YEREL HABERLER Esenlik büyümeye devam ediyor
Fendoğlu, Özal Tıp Merkezine köprülü kavşak istedi
YEREL HABERLER Fendoğlu, Özal Tıp Merkezine köprülü kavşak istedi
Çetinkaya Konağı tescillendi
YEREL HABERLER Çetinkaya Konağı tescillendi
Kadınlar 3K projesiyle gururlandırıyor
YEREL HABERLER Kadınlar 3K projesiyle gururlandırıyor
Buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet, ağaca çarparak durdu
YEREL HABERLER Buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet, ağaca ...
Malatya’da change araç operasyonu
YEREL HABERLER Malatya’da change araç operasyonu