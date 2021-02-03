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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder'e iş makinesi alımı için tam yetki

İHA

Başkan Güder'e iş makinesi alımı için tam yetki

Malatya’nın Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında yapılan toplantıda, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülürken, Başkan Güder’e 4 adet iş makinesinin alımı için kredi kullanma yetkisi verildi.
Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Ocak Ayı Olağan Toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 12 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda imar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddelerde ilgili komisyona havale edildi. Toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 19 zabıta memuruna verilecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretini brüt 594 TL yükseltirken, saray mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Battalgazi Belediyesi’ne ait parselin satışının yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Başkan Güder’e kredi kullanma yetkisi verildi
Battalgazi Belediye Meclisi, gerçekleştirilen toplantıda Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Dozer, 1 adet Ekskavatör, 1 adet Lastikli Loder ve 1 adet Vabıl (Lastikli tekerlekli asfalt silindir) iş makinelerinin alımına oy birliği ile karar verildi. Battalgazi Belediye Meclisi, 4 adet iş makinelerin alımı için İller Bankası A.Ş’den veya kamu ve özel bankalardan borçlanma yolu ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e, 8 milyon TL kredi kullanmasına yönelik teklif kabul edildi.

"Battalgazi’mizin geleceğini yeniden inşa ediyoruz”
Toplantı sonunda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, meclis üyelerine Battalgazi Belediyesi’nin yatırım ve çalışmaları hakkında kısa bilgiler vererek, şunları söyledi: “Battalgazi’mizi daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek adına gecegündüz ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk günkü aşk ve heyecanla hizmetlerimizi ortaya koyuyoruz. Biz hizmet etmeyi kendimize her daim şiar edindik. Hizmet anlayışımızın yanında sosyal ve gönül belediyeciliğini de etkin bir şekilde ortaya koyuyoruz. Battalgazili hemşerilerimizi seviyoruz. Onlara vermiş olduğumuz sözlerimiz var. Battalgazi’de imar yollarını ile alakalı çok ciddi çalışmalar yaptık. İmarda son aşamaya geldik. İtirazları değerlendirdik ve istişare ederek ortak doğruyu bulmaya çalıştık. Yol çalışmalarımızda sathi kaplamada çok ciddi çalışma yaptık. 150 milyona yakın bütçe ile yollara yatırım yaptık. Araç filomuzu genişlettik ve genişletmeye devam ediyoruz. TOKİ’nin Gelincik Tepesi’ne gitmesi için yoğun çaba sarf ettik. Binaların YİBO’nun yan tarafına da yapılması için girişimlerde bulunduk. Buraya yapılması halinde bir alt merkez, prestij kazandıracağını ifade ettik. İnşallah vatandaşımız kısa sürede evlerine kavuşacaklar. Özellikle Orduzu bölgesinde alt yapı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah kısa sürede tamamlanır ve oradaki vatandaşımız da oradaki külfetten kurtulmuş olurlar. Çınar Park ile alakalı da oranın tarımsal alandan çıkarılması ile alakalı çalışmalar uzun süre sürdü. İmar çalışmaları bittikten sonra Allah nasip ederse kısa sürede oraya başlayacağız. Derme bizim bölgemizin prestijli yerlerinden bir tanesi. İnsanların birçok ihtiyacını karşılayabilecek bir şekle dönüştüreceğiz. Proje çalışmaları son aşamaya geldi. Kendi makinelerimiz ile hafriyat işini yaparak daha ucuza mal etmeye çalışıyoruz. Yıldıztepe ile alakalı projemizi Cumhurbaşkanımıza sunacak aşamaya getirdik. Orda da bölgeye hitap edecek, yaklaşık 450 dönüm içerisinde çok güzel bir projeyi Battalgazi’mize kazandıracağız. İlçemizin imar sorununu çözüme kavuşturduk. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 ile etkin bir mücadele ortaya koyarak, bölgeye örnek olduk. İlçemizde 6 bin üzerinde alanın dezenfeksiyonunu gerçekleştirdik, 1 milyonun üzerinde maske dağıtımı yaptık. Dezenfeksiyon etmediğimiz yer ve maske vermediğimiz esnafımız ile vatandaşımız neredeyse kalmadı. Gençlik yatırımlarımız kapsamında milyonluk tesisleri ilçemiz ile buluşturuyoruz. 2 adet gençlik merkezlerimizi, yüzme havuzumuz, kapalı spor salonumuz ve basketbol, spor sahalarımız ile geleceğimiz teminatı gençlerimize yatırımlar yapıyoruz. Beydağı mahallemizde 2 katlı semt kütüphanesini ilçemize kazandırıyoruz. Okuyan ilçemize yakışan bir kütüphane olacak. Sokak sağlıklaştırması çalışmamız kapsamında yeni Cami’den çevreyoluna giden bir sokağı prestijli hale getirerek, vatandaşlarımızı Şire Pazarı’na çekmeye çalışacağız. Kültür ve tarih turizmi açısından önemli bir yere sahip olan ilçemizin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve aynı zamanda tanıtımına katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Karakaya Baraj Gölü rezervuar alanında hayata geçirileceğimiz ‘Su Üstü Yüzen Restoran’ projesinin çalışmalarını yapıyoruz. Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık alanı Sera Park projemiz ile ekonomiye kazandırdık. Bu projemiz ile Belediyemizin bütçesine artık katkı sağlayacak. Orada kendi ilçemizde kullanılan süs bitkimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Eskimalatya’da ki vatandaşlarımız sağlık alanında mağduriyet yaşamaması için hastane yapımı için yer temini sağladık. Yine Şehit Fevzi Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız inşallah önümüzdeki aylarda başlayacak. Kentsel dönüşüm bir memleket için çok ama çok önemlidir. Malumunuz Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı 81.Şube Şefliğinin bulunduğu 14 dönümlük alanın Belediyemize devredilecek. Orada da yeşil alanı bol güzel bir projeyi hayata geçireceğiz. Birlikte başaracağız projemiz ile işsizliği azaltıp, vatandaşlarımıza meslek edindireceğiz. 24 Ocak depreminde Battalgazi Belediyesi olarak ciddi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Battalgazi Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Özellikle evleri ağır hasar gören depremzede ailelerin konut sıkıntılarının çözümüz noktasında ciddi bir efor sarf ettik. Bu süreçte Hayır Çarşımız olarak 40 binin üzerinde ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olduk” dedi.
Battalgazi Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısını 3 Mart Çarşamba günü saat 14:00’de Battalgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirecek.

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