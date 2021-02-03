Fendoğlu, onkoloji hastanesi için destek istedi

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Sağlık Bakanlığı’ndan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yeni açılan onkoloji hastanesine tıbbi cihazların alımı için gerekli olan ödeneğin tahsis edilmesini talep etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Fendoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel kurulunda, Sağlık Bakanlığı’ndan taleplerde bulundu.

Fendoğlu konuşmasında, “Malatya'mızın gururu olan İnönü Üniversitemiz Turgut Özal Tıp Merkezimizde yeni açılan onkoloji hastanemiz için gerekli ve acil olan tıbbi cihazların alınması için kaynak bütçeden 80 milyon talep ettik. Ancak üniversitemize 30 milyon geldi cihaz alımı için ve teşekkür ediyoruz bu bütçe için. Ancak onkoloji hastanemizin tam kapasiteyle çalışması için Doğu, Güneydoğu Anadolu'ya hizmet veren gözde hastanemiz için talep edilmiş olan tutarın kalan 50 milyonunun da aktarılmasını talep ederim” ifadelerini kullandı.

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