Sanatçı Alpay’dan Yeşilyurt Belediye Meclisine teşekkür mesajı Sanatçı Selahattin Alpay: “Alınan karardan gurur duydum, güveninize layık olmaya çalışacağım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanatçı Alpay’dan Yeşilyurt Belediye Meclisine teşekkür mesajı Sanatçı Selahattin Alpay: “Alınan karardan gurur duydum, güveninize layık olmaya çalışacağım”

İHA

Sanatçı Alpay’dan Yeşilyurt Belediye Meclisine teşekkür mesajı Sanatçı Selahattin Alpay: “Alınan karardan gurur duydum, güveninize layık olmaya çalışacağım”

TRT Sanatçısı Malatyalı Selahattin Alpay, Yeşilyurt Belediye Meclisinin Şubat Ayı Toplantısında Yakınca Mahallesi Galericiler Sitesindeki 500 metrelik imar yoluna kendi isminin verilmesinden büyük bir gurur duyduğunu ifade edip, teşekkürlerini gönderdi.
Yeşilyurt Belediye Meclisinin Şubat Ayı toplantısına telefon bağlantısı ile katılan Sanatçı Selahattin Alpay, "Yıllardır Anadolumuzun güzel kültürüne ve diline naçizane hizmet etmeye çalışıyorum, bundan sonrada hep böyle olacaktır. Hayatım boyunca bir Malatyalıya yakışır şekilde hareket ettim. Sizlerin başınızı öne eğdirecek her hangi bir şey yapmadım, bundan sonraki yaşamımda bu doğrultuda devam edecektir. Yeşilyurt Belediye Meclisinin ismimi bir sokağa vermesinden ziyadesiyle mutlu oldum, gurur duydum, canı gönülden teşekkürlerimi gönderiyorum. Devlet sanatçısıyım, sahneye çıkıyoruz şarkılar söylüyoruz ama böylesine güzel bir durum karşısında açıkçası heyecanlandım. İnsanlar öldükten sonra böyle şeylerin kıymeti ve değeri olmuyor, yaşarken verildiği zaman kişinin yaşamına daha güzel anlamlar katıyor. Belediye Başkanımız başta olmak üzere Belediye Meclisinin bütün üyelerine şükranlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Yapılacak açılışta orada olmaktan kıvanç duyarım, ne zaman çağırırsanız koşa koşa gelirim. Malatyalı hemşerilerimin her zaman emrindeyim. Kendi memleketimde böylesine güzel bir kararla karşı karşıya kalmaktan büyük bir onur duydum. Binlerce kez sizlere teşekkür ediyorum, saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Teveccühlerinize layık olmaya çalışacağım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fendoğlu, onkoloji hastanesi için destek istedi
YEREL HABERLER Fendoğlu, onkoloji hastanesi için destek istedi
Akçadağ muhtarlarından Başkan Gürkan’a ziyaret Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: "Yarın yaşayacakların da sorumlulukları üzerimizde”
YEREL HABERLER Akçadağ muhtarlarından Başkan Gürkan’a ...
Yeşilyurt'ta Belediye Meclisi şubat ayı toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta Belediye Meclisi şubat ayı toplantısını ...
Başkan Güder'e iş makinesi alımı için tam yetki
YEREL HABERLER Başkan Güder'e iş makinesi alımı için tam yetki
Malatya'da gıda ve etiket denetimi
YEREL HABERLER Malatya'da gıda ve etiket denetimi
ESKKK Başkanı Evren, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: "Kanaat önderlerinin fikir ve görüşleri bizim için önemlidir"
YEREL HABERLER ESKKK Başkanı Evren, Büyükşehir Belediye Başkanı ...
Kızılay'dan kan bağışı çağrısı
YEREL HABERLER Kızılay'dan kan bağışı çağrısı
Aracın çarptığı kurt yaralandı
YEREL HABERLER Aracın çarptığı kurt yaralandı
Milletvekili Tüfenkci’den yatırım değerlendirmesi Tüfenkci: “Yatırımların takipçisi olacağız”
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci’den yatırım ...
Malatya'da 318 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 318 litre sahte içki ele geçirildi
Malatya’da sağlık camiasından rehavet uyarısı “Aşılama bitmeden tedbirleri elden bırakmayalım”
YEREL HABERLER Malatya’da sağlık camiasından rehavet ...
Malatya TSO’da yapılandırma devam ediyor
YEREL HABERLER Malatya TSO’da yapılandırma devam ediyor
Battalgazi’de 13 bin 210 mükellef yapılandırmadan yararlandı
YEREL HABERLER Battalgazi’de 13 bin 210 mükellef yapılandırmadan ...
Malatya’da 318 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya’da 318 litre sahte içki ele geçirildi
Kahtalı’dan depremin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Kahtalı’dan depremin yaraları sarılıyor
İnönü Kapalı Çarşısı, 51 yıldır AVM'lere meydan okuyor
YEREL HABERLER İnönü Kapalı Çarşısı, 51 yıldır AVM'lere meydan ...
Malatya'da 712 mahalledekar temizleme çalışmaları tamamlandı Malatya’da kardan kapalı yolu bulunan 6 mahallede çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'da 712 mahalledekar temizleme çalışmaları ...
Yeni Malatyaspor’da Göztepe hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Göztepe hazırlıkları sürüyor
Yeşilyurt’un ünlü kiraz yaprağı sarması anlatıldı
YEREL HABERLER Yeşilyurt’un ünlü kiraz yaprağı sarması anlatıldı
Bera testi ile işitme kaybı kesin olarak tespit edilebiliyor Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni hizmet
YEREL HABERLER Bera testi ile işitme kaybı kesin olarak tespit ...
15 büyükşehir belediyesi hal sorunları için toplandı
YEREL HABERLER 15 büyükşehir belediyesi hal sorunları için toplandı
Makine ikmal bakım ve onarım çalışanları sezon açılışı yaptı Gürkan: “İnsanların geleceği için hizmet ediyoruz”
YEREL HABERLER Makine ikmal bakım ve onarım çalışanları sezon ...
Başkan Çınar, Mersedes Kadir’in ailesini yalnız bırakmıyor Çınar: “O, bizim gülen yüzümüz, sokaklarımızın rengiydi”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Mersedes Kadir’in ailesini yalnız ...
Esenlik büyümeye devam ediyor
YEREL HABERLER Esenlik büyümeye devam ediyor