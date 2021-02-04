Kırathanede sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye ceza

Malatya’da bir kıraathanede sosyal mesafeye uymadıkları belirlenen 8 kişiye ve kıraathane işletmecisine ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kıraathaneler üzerinde denetimleri yoğunlaştırdı. Yapılan denetimlerde, Halfettin Mahallesinde bir kıraathanede 8 şahsın sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari yaptırım tutanağı tanzim edildi.

Ayrıca korona virüs tedbirleri gereği kapalı olması gerekirken faaliyetine devam eden kıraathane ile ilgili de gerekli tutanak tanzim edildi.

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