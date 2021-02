RADER’den Güder’e istişare ziyareti

Malatya Radyocular Derneği (RADER) Başkanı Sinan Cavlak ve yönetim kurulu üyelerini ağırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Radyoculuk, insanların haberlere ulaşabilmesi adına kullanılan en rahat iletişim aracıdır. Yapılan yayınlar Malatya açısından önemlidir. Bu önemli görevi yerine getirdikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Radyocular Derneği Başkanı Sinan Cavlak ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Dernek başkanı Cavlak ve yönetim kurulu ile uzun süre sohbet ve istişare eden Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi’nin çalışmaları ve yatırımları hakkında kısa bilgiler verdi. Radyocular Derneği Başkanı Cavlak ise Battalgazi ilçesinin güzel yatırımlarla buluştuğuna dikkat çekerek, 2021 yılında yapacağı hizmet ve yatırımlarda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e başarılar diledi.

Radyocular Derneği Battalgazi Belediyesi’nin gerçekleştirdiği yatırımları yakından takip ettiklerini dile getiren Radyocular Derneği (RADER) Başkanı Sinan Cavlak, “Zor günler geçirmiş, ciddi mücadeleler vermiş radyocu arkadaşlarla beraber, Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile bir araya geldik. Bizler Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarını ve yatırımlarını yakinen takip ediyoruz. Güzel hizmetlere imza atıyorlar. Tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Radyoculuk, aynı zamanda yerel yönetimlerle birlikte çalışan, onlar çalışmalarını takip eden ve eğer varsa yanlış bulduğu konuyu eleştiren, güzel yaptığı işlerde ise takdir ederek bunu destekleyen, aynı zamanda da topluma bunu aktaran yayın kuruluşlarıdır. Bizler radyolar olarak ortak payda da hareket ettiğimiz noktalarda var. 2021 yılında her ne kadar yayıncılık maliyetlerimiz ciddi oranda artmış olsa da, inşallah bu yıl ciddi çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bizim için atılım yılı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise medyanın bir toplumun olmazsa olmaz kuvvetlerden biri olduğunu ifade ederek, “Bir ülkenin bağımsız olması için şu dört faktör çok önemlidir; Siyasi bağımsızlık, ekonomi bağımsızlık, askeri bağımsızlık ve medya bağımsızlığı. Medya bağımsızlığı da bizimde olmazsa olmazlarımızdandır” şeklinde konuştu.

Malatya ki radyo yayınlarından memnun olduklarını ifade eden Gürkan, “Sık sık yalnız araba kullanırım ve mutlaka radyo açarım. Güzel yayınlar yapıyorlar. Toplumun birçok sıkıntısına parmak basıyorlar. Çözüm arıyorlar. Bu yönüyle başarılı işlere imza atıyorsunuz ve sizleri tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediyesi olarak basın ile sürekli istişare içerisinde olduklarını kaydeden Güder, “Hepimiz Malatya’mız, Battalgazi’miz ve ülkemiz için çalışıyoruz. Yapıcı eleştiriye her daim ‘Evet’ ve bizlere yol gösterme noktasında her daim ‘Evet.’ diyoruz. Fakat çamur atma noktasında kendi hissiyatını hamasete dönüştürüp, diğer insanları veya toplumu farklı noktalara taşıma noktasında medyacıyım diye geçinen insanlardan şikayetimi buradan ifade etmek istiyorum. Bu hayatta herkesin onuru, kişiliği, karakteri, vatanı ve milleti için yaşaması gerekir. Bunların değerinin hiçbir şey ile ölçülmemesi veya buna göre değerlendirme yapılmaması gerekir. Maalesef bazı insanlar, kendi menfaatleri uğruna mesleklerini ayakaltı etme noktasında bir tavır sergiliyorlar. Bunlar bizi üzüyor. Aslında medya denilince berrak, duruşu ve tavrı belli olan kişileri medyada görmek istiyoruz. Dediğim gibi elbette eleştiri olacak. Bu eleştirilere bize yapacaksınız ama bel altı vurmalar hem o sektöre hem de o kişilere olan güveni ve itimadı zedelemiş oluyor. Ama radyolarımızdan bu yönüyle memnunuz. Duruşları, tavırları, işleyişleri kendilerine yakışır bir şekilde bu görevi ifa ediyorlar. Sizleri tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.