Malatya polisi uyuşturucuya geçit vermedi

Malatya’da, geçen ay uyuşturucuyla ilgili yapılan operasyonlarda toplam 101 kilo 849 gram eroin ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz Ocak ayında uyuşturucu ile ilgili yapılan çalışmalar açıklandı. Yapılan açıklamada, Ocak ayında 47 kilo 571 gram esrar, 101 kilo 849 gram eroin, 1 kilo 387 gram metamfetamin, bin 207 adet hap ve 1 kilo 511 gram sentetik kannabinoid ele geçirildiği belirtildi.

7 Ocak 2021’de, ceviz çuvallarının içine saklanmış vaziyette 100 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirilmişti.

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