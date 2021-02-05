Milletvekili Kahtalı'dan anayasa değerlendirmesi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, yeni anayasa konusuna ilişkin konuştu. 1982 anayasasının vesayetçiliği güçlendirdiğini ve 12 Eylül darbesinin ruhunu taşıdığını söyleyen Kahtalı, “Dolayısıyla sivil bir anayasa şart” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, yeni anayasa hazırlığıyla ilgili görüşlerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta başında duyurduğu “yeni anayasa” çağrısına dair bir açıklama yapan Kahtalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Türkiye’de sorunların kaynağının 1960’dan beri hep darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu açıktır” yorumuna işaret edip, 1982 anayasasının darbeci ruhunun halen devam ettiğini vurguladı.

“İzleri silinmiyor”

1982 anayasasının vesayetçiliği güçlendirdiğini ve yapılan onlarca değişikliğe rağmen 12 Eylül darbesinin ruhunu taşıdığının altını çizen Hakan Kahtalı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi ne kadar değiştirirsek değiştirelim 82 anayasasının ruhuna işleyen darbe ve vesayet izini silmek mümkün olmuyor. Darbe izlerini taşıyan 1982 anayasası, Türk siyasi tarihinde sorunlu bir süreci de maalesef her zaman beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla Türkiye’nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti çoktan gelmiş ve geçmektedir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa vurgusunun çok önemli ve heyecan verici olduğunu dile getiren Milletvekili Kahtalı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yeni anayasa ile 1982 anayasasının statükocu vasfı inşallah sona erecektir. Türkiye tamamen sivil bir anayasayı harekete geçirerek aynı zamanda önemli bir örnek teşkil edecektir. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’ün de dile getirdiği üzere yeni ve sivil bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras olacaktır. Bu anlamda büyük bir heyecan içerisinde olduğumuzu da ifade etmek isterim.”

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