Battalgazi Belediyesi’nden ödüllü resim yarışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi Belediyesi’nden ödüllü resim yarışması

İHA

Battalgazi Belediyesi’nden ödüllü resim yarışması

Yeni tip korona virüs (Covid19) sürecinde ilçedeki binlerce vatandaşa destek veren Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, salgın sürecinde insanların değişen yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını ve iletişim biçimlerini görsel sanatlar yoluyla ifade edebileceği “Penceremden Pandemi” konulu resim yarışması düzenlenecek.
Battalgazi Belediyesi’ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, içerisinde bulunduğumuz korona virüs süreciyle birlikte insanların değişen yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını, sınırlanan sosyal çevrelerindeki bakış açılarını ve iletişim biçimlerini görsel sanatlar yoluyla ifade edebilmelerine destek olmak amacıyla, 3 kategoride “Penceremden Pandemi” konulu resim yarışması düzenlenecek. Ortaokul, Lise ve Yetişkinler kategorisinde düzenlenecek olan resim yarışmasının başvuruları 5 Şubat 2021 tarihinde başlarken, 12 Mart 2021 tarihinde ise başvurular son bulacak. 18 yaş üzeri tüm sanatseverlerin de katılımına açık olacak olan yarışmaya, resmi ve özel okullarda eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de ücretsiz olarak başvuru yapabilecek. Yarışmaya katılanların seçtikleri bir tema üzerinden yaptıkları resimleri belirtilen tarihler arasında Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvuru formu ile birlikte bir adet eserlerini elden veya kargo ile teslim edebilecek. Resim yarışmasının ödül töreni ise 22 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

Dereceye girenlere çeşitli hediyeler
Battalgazi Belediyesi jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren yarışmacılar çeşitli hediyeler ile ödüllendirilecek. Ortaokul kategorisinde; birinci olan yarışmacılar Bisiklet, ikinci olanlar Tablet, üçüncü olan olanlar ise Akıllı saat hediye edilecektir. Lise kategorisinde; birinci olan yarışmacılar Bisiklet, ikinci olanlar Tablet, üçüncü olan olanlar ise Akıllı saat hediye edilecektir. Yetişkinler kategorisinde ise birinci olan yarışmacıya 1500 TL, ikinci olan yarışmacıya 1000 TL ve üçüncü olan yarışmacıya 500 TL hediye verilecek.

Sanatseverlere davet
Yarışma hakkında kısa bir açıklama yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Korona virüs salgını eğitim sisteminde ve çocukların sosyal yaşamlarında birçok değişikliğe sebep oldu. Hastalıkla mücadele sırasında yaşanan olumsuzluklardan biraz uzaklaşmak ve hayata umutla bakmak için çocuklar ve yetişkinlerimizin hayal gücüne ve renklerine ihtiyacımız olduğunu düşünerek böyle bir yarışma düzenlemek istedik. Sanatsever çocuklarımız ve yetişkinlerimiz, düzenlemiş olduğumuz penceremden pandemi konulu yarışmamıza eserleri ile katılacaklar. Malatya’da ve Battalgazi’deki tüm öğrencilerimizi ve yetişkinlerimizi yarışmamıza katılmaya davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Kahtalı'dan anayasa değerlendirmesi
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı'dan anayasa değerlendirmesi
Ev hanımlarının ekmek hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Ev hanımlarının ekmek hayali gerçek oldu
Söylemez’den eylemlere tepki
YEREL HABERLER Söylemez’den eylemlere tepki
Malatya polisi uyuşturucuya geçit vermedi
YEREL HABERLER Malatya polisi uyuşturucuya geçit vermedi
Otobüste uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Otobüste uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Otobüste esrara gözaltı
YEREL HABERLER Otobüste esrara gözaltı
AK Partili Kahtalı: "Esnafa destek sürecek"
YEREL HABERLER AK Partili Kahtalı: "Esnafa destek sürecek"
İnönü’de ‘Türkiye-ABD İlişkileri’ konulu çevrim içi seminer
YEREL HABERLER İnönü’de ‘Türkiye-ABD İlişkileri’ konulu çevrim içi ...
RADER’den Güder’e istişare ziyareti
YEREL HABERLER RADER’den Güder’e istişare ziyareti
Malatya’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Yeşilyurt ilçesi nüfusu ile 23 kenti geride bıraktı İlçenin nüfusu 12 bin 293 kişi artarak 331 bin 911’e ulaştı
YEREL HABERLER Yeşilyurt ilçesi nüfusu ile 23 kenti geride ...
Stratejik konumdaki yeni 'Tohma Köprüsü' açılıyor
YEREL HABERLER Stratejik konumdaki yeni 'Tohma Köprüsü' açılıyor
Şiirle hizmet teşekkürü Gürkan: “Malatya’yı el birliğiyle daha ileri noktalara taşıyacağız”
YEREL HABERLER Şiirle hizmet teşekkürü Gürkan: “Malatya’yı el ...
Başkan Güder’e yatırım teşekkürü Güder: “Malatya’nın geleceğini hep birlikte inşa ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Güder’e yatırım teşekkürü Güder: “Malatya’nın ...
Kırathanede sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye ceza
YEREL HABERLER Kırathanede sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye ...
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Yeşilyurt Belediye radyosu yayına başladı Çınar: “Kaliteli ve nitelikli yayınlarla hemşerilerimizin hizmetindeyiz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye radyosu yayına başladı Çınar: ...
Karabulut’tan engelsiz eğitim, engelsiz üniversite hedefi
YEREL HABERLER Karabulut’tan engelsiz eğitim, engelsiz üniversite ...
Sanatçı Alpay’dan Yeşilyurt Belediye Meclisine teşekkür mesajı Sanatçı Selahattin Alpay: “Alınan karardan gurur duydum, güveninize layık olmaya çalışacağım”
YEREL HABERLER Sanatçı Alpay’dan Yeşilyurt Belediye Meclisine ...
Fendoğlu, onkoloji hastanesi için destek istedi
YEREL HABERLER Fendoğlu, onkoloji hastanesi için destek istedi
Akçadağ muhtarlarından Başkan Gürkan’a ziyaret Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: "Yarın yaşayacakların da sorumlulukları üzerimizde”
YEREL HABERLER Akçadağ muhtarlarından Başkan Gürkan’a ...
Yeşilyurt'ta Belediye Meclisi şubat ayı toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta Belediye Meclisi şubat ayı toplantısını ...
Başkan Güder'e iş makinesi alımı için tam yetki
YEREL HABERLER Başkan Güder'e iş makinesi alımı için tam yetki
Malatya'da gıda ve etiket denetimi
YEREL HABERLER Malatya'da gıda ve etiket denetimi