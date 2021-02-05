Malatya'da 3 ton tütün çalındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da vatandaşın bahçesinde yetiştirdiği ve satış için kurutmaya aldığı 3 ton kuru tütün çalındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yeşilyurt ilçesi Kuşdoğan Mahallesi’nde meydana geldi. A.H.T. isimli şahıs Jandarma’ya müracaatta bulunarak evinin deposundan 3 ton kuru tütünün çalındığını beyan ederek şikâyetçi oldu.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda olay fail veya faillerinin tespit edilerek yakalanması ve çalınan tütünün bulunması için araştırmalara başlanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.