Malatya’da korona virüs kurallarına uymayan bin 196 kişiye ceza

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Malatya’da polis sorumluluk alanında Covid19 kurallarına uymayan bin 196 kişiye ceza kesildi.

Covid19 önlemleri kapsamında denetimler devam ediyor. Polis sorumluluk alanında Ocak ayında maske, mesafe gibi korona virüs kurallarına uymayan toplam bin 196 kişiye ceza uygulandı. Polis tarafından korona virüs denetimlerinin yanı sıra kurallar konusunda vatandaşlara broşürler de dağıtıldı.

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