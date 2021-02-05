Malatyalı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı

Süper ligin 23. haftasında Göztepe'ye konuk olan Yeni Malatyaspor'u İzmir ve çevre illerde yaşayan Malatyalılar yalnız bırakmadı.

Derebeyleri Taraftarlar Derneğine mensup sarı siyahlı taraftarlar Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'na maç öncesi çiçek vererek, yanındayız mesajı verdiler. Başkan Adil Gevrek, maç öncesi verilen bu destekten dolayı memnun olduklarını ifade ederek, “İnşallah biran önce bu pandemi sona erer ve yeniden taraftarlarımız karşılaşmalarda bizleri desteklemeye devam eder. Onların bizlere verdiği desteği hissetmek çok güzel. Deplasmanda bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’da, Malatyaspor camiasının büyük bir aile olduğunu ifade ederek, pandemi nedeniyle maçların seyircisiz oynandığını hatırlatarak, “Umuyoruz ki biran önce bu salgın sona erer ve taraftarımızın da stattaki destekleri ile güzel sonuçlar alırız” dedi.

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