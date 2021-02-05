Parmağı demire sıkışan Onur'u itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MALATYA, (DHA)MALATYA'da, balkonda oyun oynadığı sırada parmağı çamaşır asma demirine sıkışan Onur Ö. (12), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Evlerinin balkonunda oynayan Onur Ö.'nün parmağı bir anda çamaşır asma demirine sıkıştı. Evdekileri Onur´un parmağını demirden kurtaramayınca itfaiyeden yardım istendi. Gelen ekipler tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne demirle birlikte götürülen Onur'un parmağı doktor gözetiminde çıkarıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-02-05 15:44:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.