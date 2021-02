Yetim çocuklara tablet hediyesi

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, online eğitime erişimde sorun yaşayan ihtiyaç sahibi 50 yetim öğrenciye, tablet desteğinde bulundu. Eğitime büyük destek veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Yetimlerimizin her daim yanındayız” dedi.

Eğitim ve eğitimcilere her platformda büyük destekler sunan Battalgazi Belediyesi, Covid19 pandemi nedeniyle eğitimlerine evlerinden devam etmek zorunda kalan yetim öğrencilere, nitelikli eğitim alabilmeleri için tablet yardımında bulundu. İlçedeki gençlerin ve ihtiyaç sahibi vatandaşların en büyük destekçisi olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla alınan 50 tablet, Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edildi. Gerçekleştirilen tablet dağıtımına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül katıldı.



"Bizler Osman Güder başkanımızdan razıyız”

Duyarlılığından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak, “Gerçekleştirilen programdan ötürü Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e derneğimiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Günümüz toplumumuzda genelde insanlarımız duyarlı olmayı yitirdi. Fakat başkanımız Osman Güder, bizleri unutmadı. Derneğimizdeki ihtiyaç sahibi 50 ailemizin tablet ihtiyacını giderdi. Öğrencilerimizin ihtiyacı giderildi. Başkanımıza çok dua ediyorlar. Biz kendisinden razıyız, Allah’ta kendisinden razı olsun” şeklinde konuştu.



"Güzel bir yardıma vesile olundu”

Güzel bir yardıma vesile olunduğunu aktaran AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Yetimler Kervanı Derneğimizden ve başkanı İhsan ağabeyimize teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Yıllardır hayır işleriyle uğraşıyor. Bugün de sizleri bizlerle buluşturdu. Başkanımız güzel bir yardıma vesile oldu. Rabbim Battalgazi Belediye Başkanımızdan da razı olsun. İnşallah rabbim kısa sürede bu pandemiyi bitirir ve yüz yüze eğitimimiz kaldığı yerden başlar. Yetim çocuklarımıza hediye edilen tabletten dolayı hassaten başkanımıza teşekkür ediyor, sizlere de hayırlı olsun diyorum” dedi.



"Başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum”

Hizmetlerinden ve gerçekleştirilen yardımdan dolayı teşekkürlerini ileten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Çok güzel bir yardım gerçekleşti. Yetim çocuklarımız artık eğitimlerinden geri kalmayacak. Tablet ihtiyaçları Battalgazi Belediyemizin destekleriyle gidermiş olundu. Allah hayırlı hizmetlerinin devamını nasip eylesin. Hizmetlerinden ve yardımından dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e canı gönülden teşekkür ediyorum. Belki ihtiyaçların hepsini bir anda karşılamak mümkün olmayabilir ama hiç olmazsa bugün 50 yetim yavrularımızın tablet ihtiyacı karşılandı. İnşallah bundan sonra da hayırlı hizmetlerine devam ederler. Yıllardır bu organizasyonda emek veren İhsan Başkanımız gayretle devam ediyor. Bizler de onun yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Karınca kararınca sizlere faydalı olunabiliyorsa ne mutlu” ifadelerini kullandı.



"Yetimlere sahip çıkmak islami bir sorumluluktur”

En kıymetli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, uzaktan eğitimin göründüğü kadar kolay olmadığını, aksine okullardakinden daha fazla gayret sarf edildiğini belirterek şunları söyledi: “Bir baba şefkatiyle ihsan ağabeyimiz her daim yetimlerin yanında. Bir sıkıntı veya bir ihtiyacınız olduğunda hemen yanınızda biten bir ağabeyiniz var. Tüm hayatını ve zamanını ihtiyaç sahiplerine vakfediyor. Biz de yetimlerimize sahip çıkma noktasında bir katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize. Yetimlere sahip çıkmak İslami bir sorumluluktur. Yetimleri gözetmek bize emirdir. Emri yerine getirme noktasında Belediye Başkanı olarak duyarlılığımızı gösteriyoruz, göstermeye de devam ediyoruz. Bu pandemi sürecinde çocuklarımızın eğitimleri için tabletlere ihtiyacının olduğunu biliyoruz. Bu noktada sizlere yardımcı olmak için 50 tane tabletimizi getirdik ve sizlere verilmesi için derneğimize teslim ettik. Sizlerde inşallah bu tabletlerle eğitiminizde eksik kalan yönlerinizi tamamlamaya çalışacaksınız. Siz yüce rabbimizin bizlere emanetisiniz. İnşallah bizler bu emanete sahip çıkma adına gereken bütün hassasiyeti göstereceğiz. Yetimlerimizin her daim yanındayız. Bir sorun veya sıkıntınız olduğunda manevi babanız olan İhsan ağabeyimiz aracılığıyla bizlere ulaşır. Bizlerde elimizden geldiğince destek olmaya hazırız. Rabbim sizleri korusun, sizlere sağlık sıhhat versin.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.