Çiftçinin 3 ton tütününü çalan şüpheli yakalandı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, çiftçinin 3 ton tütününü çaldığı belirtilen kişi, yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çiftçiye ait 3 ton tütünün çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çalınan 3 ton tütün ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-02-05 16:24:23



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