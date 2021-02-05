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Çiftçinin 3 ton tütününü çalan şüpheli yakalandı

DHA

Çiftçinin 3 ton tütününü çalan şüpheli yakalandı


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, çiftçinin 3 ton tütününü çaldığı belirtilen kişi, yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çiftçiye ait 3 ton tütünün çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çalınan 3 ton tütün ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-02-05 16:24:23

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