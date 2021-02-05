Yeşilder’den Başkan Gürkan’a ziyaret Gürkan: “Şehrimizi katılımcı belediyecilik ilkesiyle yönetiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilder’den Başkan Gürkan’a ziyaret Gürkan: “Şehrimizi katılımcı belediyecilik ilkesiyle yönetiyoruz”

İHA

Yeşilder’den Başkan Gürkan’a ziyaret Gürkan: “Şehrimizi katılımcı belediyecilik ilkesiyle yönetiyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşiltepe Eğitim Derneği (YEŞİLDER) Başkanı Mümtaz Toy ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul ederek bir süre görüştü. Başkan Gürkan, “Bizler katılımcı Belediyecilik ilkesi çerçevesinde şehri yönetirken, şehrin değerleri ile şehri yönetmeyi kendimize rehber edinmişizdir” dedi.
Yeşiltepe Eğitim Derneği Başkanı Mümtaz Toy, muhtarlar ve STK temsilcilerinden oluşan beraberindeki heyetle birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Toy yaptığı konuşmada, “Seçimlerden sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin küçük hesapların değil, büyük hayallerin şehri olduğunu gördük. Kıyıya vurmuş, karaya vurmuş gemimiz kaptanımız sayesinde açık sulara, engin sulara girdi. Gerçekten Malatya şu an belediyeler arasında ilk sırada yer alan bir belediye oldu. Biz Sayın Başkanımıza YEŞİLDER olarak desteklerimizi sunmak, çalışmalarında bize de bir görev düşerse yapmak için buradayız. Malatya’nın geleceği Başkanımızın şahsında gerçekten çok iyi yerlere gidiyor. Küçük hesapların olduğu şehirden çıktık, marjinal grupların şehri olmaktan çıktık. 800 bin hemşerimizin şehri olduk” dedi.

"Güzel bir Malatya oluşturuyoruz"
Katılımcı Belediyecilik ilkesi çerçevesi içerisinde şehri yönettiklerini belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Katılımcı belediyecilik derken sivil toplum örgütleri, hemşehri dernekleri, kanaat önderleri, sendikalarımız, meslek kuruluşlarımız ve meslek odalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda şehrimizin yol haritası ile yön pusulamızı oluşturuyoruz. Mümtaz Bey de güzel ifadeler kullandı. Şehrimiz artık hakikaten büyükşehirler içerisinde en fazla yatırım yapan belediyelerimizden bir tanesi. Sizler de bunu sahada görüyorsunuz. Bizler, sizlerden almış olduğumuz güç ve önerilerle şehrimizi daha çağdaş daha modern bir yapıya kavuşturma gayretindeyiz. İnsanların beraberce barış ve huzur içerisinde olduğu, birbirlerine karşı saygı ve sevginin egemen olduğu ve belediye yönetiminde adaletin olduğu yönetim anlayışı ile şehrimizi yönetmeye gayret ediyoruz. Bunun neticesinde hakikaten şehrimiz hızlı bir ivme kazanarak hem yatırımlar anlamında hem de kültürel ve sosyal aktivitelerin icrası noktasında gerçekten yoğun bir çalışma örneği gösteriyor. Şehrimizde yapılan yatırımlara baktığınız zaman yıllardır yapılmayan yatırımların toplamının bu 2 yıl içerisinde yapıldığı ve bundan sonraki zamanda da yapılacağını en güzel göstergesi olarak yapılacak olan yatırımları da görebilirsiniz. Gelir gelmez özellikle trafik sorununun yoğun olduğu bu şehirde biran önce Anayurt ve Danişment Gazi Bulvarı’nın hizmete girmesiyle şehirdeki trafik yükünün yüzde 40’ına yakın bir kısmını bu yollar aldı. Hemen akabinde Kuzey Kuşak Yolu, Güney Kuşak Yolu çalışmalarını başlattık. Güney ve Kuzey Kuşak Yolları’nın 2021 ve 2022 yılları içerisinde hizmete sunulması noktasında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu anlamda yolarla ilgili çalışmalarımızın yanında Malatya’ya yakışır bir kütüphanenin temelini attık. Bir taraftan Ekmek Fabrikası, Yemek Fabrikası bir taraftan da gençlerimiz için 5 bin kişilik Spor Salonu ile 250 kişilik kamp merkezi yapıyoruz. Diğer taraftan da 3 bin 500 kişilik Şoför Okulu’nun yerini alarak özel hareket merkezi yapılıyor ve bununda çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu yönüyle milyarlarca liralık yatırımların bu 2 yıl içerisinde Malatya’ya ve Malatyalı kardeşlerimize hemşehrilerimize hizmet olarak sunulduğunu görüyoruz. Bu hizmetlerde durmak yok yola devam diyeceğiz. Bu hizmetlerde bizlere destek veren Cumhurbaşkanımıza, hükümet üyelerimize ve milletvekillerimize değerli STK’larımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sanatçı Umut Oğuz, tarihi Yeşilyurt Konaklarına hayran kaldı
YEREL HABERLER Sanatçı Umut Oğuz, tarihi Yeşilyurt Konaklarına ...
3 ton tütün hırsızlığını özel ekip çözdü
YEREL HABERLER 3 ton tütün hırsızlığını özel ekip çözdü
Yeşilyurt 2 bin 280 kez dezenfekte edildi Çınar: “Korona virüs salgınına karşı etkin ve kararlı çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt 2 bin 280 kez dezenfekte edildi Çınar: ...
Çiftçinin 3 ton tütününü çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Çiftçinin 3 ton tütününü çalan şüpheli yakalandı
Parmağının sıkıştığı demir parçasıyla birlikte hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Parmağının sıkıştığı demir parçasıyla birlikte ...
Yetim çocuklara tablet hediyesi
YEREL HABERLER Yetim çocuklara tablet hediyesi
Parmağı demire sıkışan Onur'u itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Parmağı demire sıkışan Onur'u itfaiye kurtardı
Umut Bulut 500. maçına çıktı
YEREL HABERLER Umut Bulut 500. maçına çıktı
Malatyalı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Malatyalı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı
MTTB’den Boğaziçi eylemcilerine tepki
YEREL HABERLER MTTB’den Boğaziçi eylemcilerine tepki
Yeni Malatyaspor 1 puandan memnun
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor 1 puandan memnun
Malatya’da korona virüs kurallarına uymayan bin 196 kişiye ceza
YEREL HABERLER Malatya’da korona virüs kurallarına uymayan bin 196 ...
Malatya'da 3 ton tütün çalındı
YEREL HABERLER Malatya'da 3 ton tütün çalındı
Battalgazi Belediyesi’nden ödüllü resim yarışması
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden ödüllü resim yarışması
Milletvekili Kahtalı'dan anayasa değerlendirmesi
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı'dan anayasa değerlendirmesi
Ev hanımlarının ekmek hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Ev hanımlarının ekmek hayali gerçek oldu
Söylemez’den eylemlere tepki
YEREL HABERLER Söylemez’den eylemlere tepki
Malatya polisi uyuşturucuya geçit vermedi
YEREL HABERLER Malatya polisi uyuşturucuya geçit vermedi
Otobüste uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Otobüste uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Otobüste esrara gözaltı
YEREL HABERLER Otobüste esrara gözaltı
AK Partili Kahtalı: "Esnafa destek sürecek"
YEREL HABERLER AK Partili Kahtalı: "Esnafa destek sürecek"
İnönü’de ‘Türkiye-ABD İlişkileri’ konulu çevrim içi seminer
YEREL HABERLER İnönü’de ‘Türkiye-ABD İlişkileri’ konulu çevrim içi ...
RADER’den Güder’e istişare ziyareti
YEREL HABERLER RADER’den Güder’e istişare ziyareti
Malatya’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı