Filenin kaplanlarına manevi destek Gürkan ve Fendoğlu’dan Büyükşehirspor’a ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübünü ziyaret etti. Bu sezon voleybolda Efeler Ligi’ne yükselmeyi hedefleyen turuncu yeşilli takım hakkında bilgiler alan Fendoğlu ve Gürkan’a üzerlerinde isimleri yazılı 44 numaralı forma hediye edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, yeni yerinde kulüp çalışmalarını sürdürmeye başlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü başkanı ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarette Başkan Gürkan ve Milletvekili Fendoğlu’ya MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı da eşlik etti.

Ziyarette Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü çalışmaları hakkında bilgiler veren Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, kulüp olarak bin 170 lisanslı sporcularının olduğunu belirtti. Cücemen, “Bu sezon içerisinde pandemiden de dolayı aktif olarak branşlarına göre sporlarını yapan 970 lisanslı sporcumuz bulunuyor. Şu anda atletizm, tekvando ve voleybol takımımız çalışmalarına ve müsabakalarına devam ediyor. Voleybolda, atletizm ve tekvandoda iyi yerdeyiz. Voleybol maçlarımız güzel bir şekilde devam ediyor. Ağırlığı voleybol takımımıza verdik. Şuanda 1. Lig’deyiz. Biz de Başkanımızla beraber bir hedef belirledik ve inşallah sezon sonunda Efeler Ligine yükseleceğiz” dedi.



"Değişimlerden birisi de spor alanıdır”

MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ile Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nü yeni yerlerinde ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın göreve gelmesinden itibaren Malatya’da yaptığı birçok değişimden bir tanesi de spor camiasına verdiği katkılardır. Büyükşehir Belediyesi’nin ve Büyükşehirspor Kulübü’nün başarısı görülüyor. Bundan sonraki süreçte gerek kulüp başkanımızın gerekse de yöneticilerimizin Selahattin Başkanımızın verdiği desteklerle başarıdan başarıya koşacaklarından hiç şüphemiz yoktur. Başta Selahattin Başkanımız olmak üzere kulüpte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte bizlerde Milliyetçi Hareket Partisi olarak Büyükşehirspor Kulübümüzün her alanda destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Hedef Efeler Ligi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ve MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı’nın Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yaptığı ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Başkan Gürkan, “Milletvekilimizle belediyemizin işleriyle ilgili sürekli istişare halindeyiz. Özellikle Ankara’da takip edilecek iş ve işlemlerin yürütülmesi için bize verdiği destekle Mehmet Fendoğlu her zaman yanımızda olmuştur. Bu anlamda Fendoğlu’nun ve il başkanımızın şahsında tüm Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu ziyaret inanıyorum ki takımımıza manevi güç verecek. 1.170 faal sporcularımızdan pandemi dönemine rağmen 970 sporcumuz aktif spor alanında yoğun olarak sportif faaliyetlerde bulunuyor. Şuanda voleybol takımımız 1. Ligde ve başarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Nasip olursa önümüzdeki dönemde Efeler Ligi diye tabir ettiğimiz, futbol ile değerlendirdiğimizde Süper Lig’e geçecek. Bir taraftan da diğer branşlarımızda yoğun bir çalışma içerisindeler. Kulüp başkanımızın şahsında yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızı ve sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.



"Başarıdan başarıya koşuyor"

MHP Malatya Milletveki Mehmet Fendoğlu ise “Belediyecilik denilince ilk akla gelen, şehrin sosyal sorunları, yolları, köy yolları, şehrin mimarisi, şehrin mobilyası, şehri ön plana çıkaracak güzelliklerdir. Bunların yanına tarihi, kültürü ve turizmi de katarsak bir bütünlük içerisinde tüm çalışmalarda başarılı bir şekilde özellikle ilk karnesini Battalgazi Belediyesi’nden alan sevgili Başkanımızın aynı hassasiyetle bütün bu unsurları Malatya Büyükşehir Belediyesinde birleştirerek bütünleştirmiştir. Başkanımızın dikkat çekmek istediğimiz bir başka çalışması da ki sosyal belediyeciliğin en önemli özelliği halkla birebir temas etmektir. Halkla birebir temas eden yapının kulüp binamızın da içerisinde bulunduğu aynı binada yaklaşık 400 bin vatandaşımıza yakın ulaşılmış sosyal belediyecilik anlayışıyla yardım dağıtılıyor. Bunu görmek beni memnun etti. Çünkü yol açmanın kültür ve turizm anlamında şehre katkı sağlayacağı gibi şehrin içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının birebir yerinde görerek temas edip destek vermek bence çok büyük bir iş. Yine başarıdan başarıya koşmuş Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübümüzün 2. Lig’den 1. Lig’e ve sezon sonunda da inşallah Efeler Ligi’ne yükselecek olan voleybol takımımızı, başarıları devam eden ampute takımımızı tebrik ediyorum. Bunların yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediyespor kulübümüz, 1.170 sporcu kardeşimize kucak açmış bir spor kulübümüz. Spor kulübümüzün başarıdan başarıya koşması ve Malatya Büyükşehir Belediyesi adıyla sahalara çıkması bir Malatya Milletvekili olarak ve Malatya’nın adının geçtiği her yerde beni onurlandırıyor ve gurur veriyor. Kulübümüzün başarılarının devamını dilerim. Bu konuda spordan tutunda turizme, ekonomiye ve sosyal belediyecilik anlayışında her şeye yetişen ve katkı veren sevgili başkanımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gürkan ve Fendoğlu’nun ziyareti sonrasında Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, Başkan Gürkan ve Milletvekili Fendoğlu’na isimlerinin yazdığı 44 numaralı Büyükşehir Belediyespor forması hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.