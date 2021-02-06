Filenin kaplanlarına manevi destek Gürkan ve Fendoğlu’dan Büyükşehirspor’a ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Filenin kaplanlarına manevi destek Gürkan ve Fendoğlu’dan Büyükşehirspor’a ziyaret

İHA

Filenin kaplanlarına manevi destek Gürkan ve Fendoğlu’dan Büyükşehirspor’a ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübünü ziyaret etti. Bu sezon voleybolda Efeler Ligi’ne yükselmeyi hedefleyen turuncu yeşilli takım hakkında bilgiler alan Fendoğlu ve Gürkan’a üzerlerinde isimleri yazılı 44 numaralı forma hediye edildi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, yeni yerinde kulüp çalışmalarını sürdürmeye başlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü başkanı ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarette Başkan Gürkan ve Milletvekili Fendoğlu’ya MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı da eşlik etti.
Ziyarette Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü çalışmaları hakkında bilgiler veren Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, kulüp olarak bin 170 lisanslı sporcularının olduğunu belirtti. Cücemen, “Bu sezon içerisinde pandemiden de dolayı aktif olarak branşlarına göre sporlarını yapan 970 lisanslı sporcumuz bulunuyor. Şu anda atletizm, tekvando ve voleybol takımımız çalışmalarına ve müsabakalarına devam ediyor. Voleybolda, atletizm ve tekvandoda iyi yerdeyiz. Voleybol maçlarımız güzel bir şekilde devam ediyor. Ağırlığı voleybol takımımıza verdik. Şuanda 1. Lig’deyiz. Biz de Başkanımızla beraber bir hedef belirledik ve inşallah sezon sonunda Efeler Ligine yükseleceğiz” dedi.

"Değişimlerden birisi de spor alanıdır”
MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ile Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nü yeni yerlerinde ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın göreve gelmesinden itibaren Malatya’da yaptığı birçok değişimden bir tanesi de spor camiasına verdiği katkılardır. Büyükşehir Belediyesi’nin ve Büyükşehirspor Kulübü’nün başarısı görülüyor. Bundan sonraki süreçte gerek kulüp başkanımızın gerekse de yöneticilerimizin Selahattin Başkanımızın verdiği desteklerle başarıdan başarıya koşacaklarından hiç şüphemiz yoktur. Başta Selahattin Başkanımız olmak üzere kulüpte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte bizlerde Milliyetçi Hareket Partisi olarak Büyükşehirspor Kulübümüzün her alanda destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Hedef Efeler Ligi
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ve MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı’nın Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yaptığı ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Başkan Gürkan, “Milletvekilimizle belediyemizin işleriyle ilgili sürekli istişare halindeyiz. Özellikle Ankara’da takip edilecek iş ve işlemlerin yürütülmesi için bize verdiği destekle Mehmet Fendoğlu her zaman yanımızda olmuştur. Bu anlamda Fendoğlu’nun ve il başkanımızın şahsında tüm Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu ziyaret inanıyorum ki takımımıza manevi güç verecek. 1.170 faal sporcularımızdan pandemi dönemine rağmen 970 sporcumuz aktif spor alanında yoğun olarak sportif faaliyetlerde bulunuyor. Şuanda voleybol takımımız 1. Ligde ve başarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Nasip olursa önümüzdeki dönemde Efeler Ligi diye tabir ettiğimiz, futbol ile değerlendirdiğimizde Süper Lig’e geçecek. Bir taraftan da diğer branşlarımızda yoğun bir çalışma içerisindeler. Kulüp başkanımızın şahsında yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızı ve sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

"Başarıdan başarıya koşuyor"
MHP Malatya Milletveki Mehmet Fendoğlu ise “Belediyecilik denilince ilk akla gelen, şehrin sosyal sorunları, yolları, köy yolları, şehrin mimarisi, şehrin mobilyası, şehri ön plana çıkaracak güzelliklerdir. Bunların yanına tarihi, kültürü ve turizmi de katarsak bir bütünlük içerisinde tüm çalışmalarda başarılı bir şekilde özellikle ilk karnesini Battalgazi Belediyesi’nden alan sevgili Başkanımızın aynı hassasiyetle bütün bu unsurları Malatya Büyükşehir Belediyesinde birleştirerek bütünleştirmiştir. Başkanımızın dikkat çekmek istediğimiz bir başka çalışması da ki sosyal belediyeciliğin en önemli özelliği halkla birebir temas etmektir. Halkla birebir temas eden yapının kulüp binamızın da içerisinde bulunduğu aynı binada yaklaşık 400 bin vatandaşımıza yakın ulaşılmış sosyal belediyecilik anlayışıyla yardım dağıtılıyor. Bunu görmek beni memnun etti. Çünkü yol açmanın kültür ve turizm anlamında şehre katkı sağlayacağı gibi şehrin içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının birebir yerinde görerek temas edip destek vermek bence çok büyük bir iş. Yine başarıdan başarıya koşmuş Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübümüzün 2. Lig’den 1. Lig’e ve sezon sonunda da inşallah Efeler Ligi’ne yükselecek olan voleybol takımımızı, başarıları devam eden ampute takımımızı tebrik ediyorum. Bunların yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediyespor kulübümüz, 1.170 sporcu kardeşimize kucak açmış bir spor kulübümüz. Spor kulübümüzün başarıdan başarıya koşması ve Malatya Büyükşehir Belediyesi adıyla sahalara çıkması bir Malatya Milletvekili olarak ve Malatya’nın adının geçtiği her yerde beni onurlandırıyor ve gurur veriyor. Kulübümüzün başarılarının devamını dilerim. Bu konuda spordan tutunda turizme, ekonomiye ve sosyal belediyecilik anlayışında her şeye yetişen ve katkı veren sevgili başkanımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Gürkan ve Fendoğlu’nun ziyareti sonrasında Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, Başkan Gürkan ve Milletvekili Fendoğlu’na isimlerinin yazdığı 44 numaralı Büyükşehir Belediyespor forması hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Yaralı kurt, hayvan bakımevinde tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kurt, hayvan bakımevinde tedavi altına alındı
Yeşilder’den Başkan Gürkan’a ziyaret Gürkan: “Şehrimizi katılımcı belediyecilik ilkesiyle yönetiyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilder’den Başkan Gürkan’a ziyaret Gürkan: ...
Sanatçı Umut Oğuz, tarihi Yeşilyurt Konaklarına hayran kaldı
YEREL HABERLER Sanatçı Umut Oğuz, tarihi Yeşilyurt Konaklarına ...
3 ton tütün hırsızlığını özel ekip çözdü
YEREL HABERLER 3 ton tütün hırsızlığını özel ekip çözdü
Yeşilyurt 2 bin 280 kez dezenfekte edildi Çınar: “Korona virüs salgınına karşı etkin ve kararlı çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt 2 bin 280 kez dezenfekte edildi Çınar: ...
Çiftçinin 3 ton tütününü çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Çiftçinin 3 ton tütününü çalan şüpheli yakalandı
Parmağının sıkıştığı demir parçasıyla birlikte hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Parmağının sıkıştığı demir parçasıyla birlikte ...
Yetim çocuklara tablet hediyesi
YEREL HABERLER Yetim çocuklara tablet hediyesi
Parmağı demire sıkışan Onur'u itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Parmağı demire sıkışan Onur'u itfaiye kurtardı
Umut Bulut 500. maçına çıktı
YEREL HABERLER Umut Bulut 500. maçına çıktı
Malatyalı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Malatyalı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı
MTTB’den Boğaziçi eylemcilerine tepki
YEREL HABERLER MTTB’den Boğaziçi eylemcilerine tepki
Yeni Malatyaspor 1 puandan memnun
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor 1 puandan memnun
Malatya’da korona virüs kurallarına uymayan bin 196 kişiye ceza
YEREL HABERLER Malatya’da korona virüs kurallarına uymayan bin 196 ...
Malatya'da 3 ton tütün çalındı
YEREL HABERLER Malatya'da 3 ton tütün çalındı
Battalgazi Belediyesi’nden ödüllü resim yarışması
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden ödüllü resim yarışması
Milletvekili Kahtalı'dan anayasa değerlendirmesi
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı'dan anayasa değerlendirmesi
Ev hanımlarının ekmek hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Ev hanımlarının ekmek hayali gerçek oldu
Söylemez’den eylemlere tepki
YEREL HABERLER Söylemez’den eylemlere tepki
Malatya polisi uyuşturucuya geçit vermedi
YEREL HABERLER Malatya polisi uyuşturucuya geçit vermedi
Otobüste uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Otobüste uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Otobüste esrara gözaltı
YEREL HABERLER Otobüste esrara gözaltı
AK Partili Kahtalı: "Esnafa destek sürecek"
YEREL HABERLER AK Partili Kahtalı: "Esnafa destek sürecek"