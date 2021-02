Malatya Havaalanı yeni terminal binasının temeli atıldı Bakan Karaismailoğlu: "2019’da yolcu trafiği 209 milyonun üzerine çıktı"

Malatya’da havaalanı için yapılacak yeni terminal binasının temel atma törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2003 yılında 26 olan havalimanı sayısının 56’ya yükseldiğini belirterek “50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı ise 127 ülkede 329 noktaya yükselttik. 2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon olan yolcu trafiğimiz ise 2019 yılında 209 milyonun üzerine çıktı” dedi.

Malatya Erhaç Havaalanının yanında inşa edilecek 26 bin 765 metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının temel atma törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi hedefi doğrultusunda dev projeleri bir bir hayata geçirdiğini belirtti. Türkiye’nin bugün ulaşımın her modunda dünya ölçeğinde altyapı projelerini hayata geçirerek, dünyada ve bölgesinde bir lojistik süper güç haline gediğini kaydeden Karaismailoğlu, “Bugünden yarınlara uzanan bu öngörülü adımlarımız, gelecek yıllar için daha zengin, daha bereketli ve daha güçlü bir Türkiye tasarlayan bir ‘devlet aklının’ eseridir. Stratejik bir vizyonla yürüdüğümüz bu yolda attığımız cesur ve kararlı adımlardan geri dönmeyeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim. Herkes, ‘İşsizlik sorunu ortadan kalksın, turizm gelirleri artsın, çocuklarımız bizden daha zengin yaşasın’ diyoruz. Bu da tamam. Ama bu dilekler de maalesef konuşarak yerine gelmiyor. İşte bu devasa yollar, bu muazzam köprüler, bu modern havaalanları, Akdeniz ve Karadeniz’e hakim limanlar, uzaya gönderdiğimiz uydular tam da bunun için.” dedi.

Ulaştırma ve haberleşme projelerinin inşa edildikleri yörelerde kalkınmaya ivme kazandırarak, tarımı, sanayiyi ve turizmi canlandırdığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Bildiğiniz gibi, Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2003 yılında ‘Havayolu halkın yolu olacak” diyerek havacılık alanında büyük bir atılım başlattı. Bölgesel Havacılık Politikasındaki reformlarımız ile sivil havacılığımız çok hızlı bir büyüme sürecine girdi. Özel sektörümüzün önünün açılması, serbestleşme ve oluşturulan rekabet ortamı sayesinde halkımıza daha kaliteli ve fırsat eşitliğine dayanan bir sivil havacılık hizmeti vermek mümkün hale geldi.” İfadelerine yer verdi.

2003 yılında 26 olan havalimanı sayısını 56’ya yükselttiklerini ve iç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya yapılan uçuş hizmetinin ise 7 merkezden 56 noktaya çıkarıldığını belirten Karaismailoğlu, “50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı ise 127 ülkede 329 noktaya yükselttik. 2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon olan yolcu trafiğimiz ise 2019 yılında 209 milyonun üzerine çıktı” dedi.

Uluslararası ulaşım koridorlarının merkezinde bulunan Malatya’nın Avrupa, Asya ve Ortadoğu arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında rekabet gücünü artırması bakımından büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Bu nedenle Malatya’nın ulaşım ağını güçlendirecek her projeye ayrı bir özen gösteriyoruz. Bu noktada sürekli büyüyen ekonomisi ile Malatya’nın uluslararası ulaşımın ve ticaretin baş aktörü olan havayolu taşımacılığına olan ihtiyaçlarının arttığını da çok iyi biliyoruz” şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 2003 yılında başlayan havayolu yatırımlarının, bu alanda tüm Türkiye de olduğu gibi Malatya’da da çok önemli gelişmeleri beraberinde getirdiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle devam ettirdi:

“2003 yılında 89 bin olan havayolu yolcu sayısı 2019 yılında 750 bine yükseldi. 2020 yılında korona virüs salgınına rağmen 478 bin 546’ya ulaştı. Malatya son 19 yılda çok önemli gelişmeler kaydetti. Ekonomisi büyüdü, refahı arttı ve daha fazlasına ihtiyaç duydu. Havayolu ulaşımına yönelik artan yolcu talebinin giderek hız kazanması nedeni ile yapılan genişletmelerin ileriye yönelik istenilen ihtiyacı karşılayamayacağını tespit ettik. Bu amaçla, yolcu hizmetinde istenilen hizmet kalitesine ulaşılabilmesi için günümüz şartlarına uygun Malatya’ya yakışan yeni bir terminal binasının inşasına karar verdik. Ve bugün de yeni terminal binamızın temelini atmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Malatya’ya 9 bin 625 metrekare olan mevcut terminal binasının yanına 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde yeni bir terminal binası kazandıracağız. Yıllık yolcu kapasitesini 1 milyon 200 bin yolcudan 2,5 milyon yolcuya çıkaracağız. Sadece terminal binası yapmakla kalmayacak, 2 bin 495 metrekare büyüklüğünde Isı ve Güç Merkezi Binası, 112 metrekare Apron Bariyer Binası, Havalimanı Giriş Nizamiye Binası, Havalimanı İç Bağlantı Yolları, 301 araçlık otopark, arıtma tesisi ve 48 bin 900 metrekarelik Apron ve Yer Hizmetleri Araç Sahası’nı da inşa edeceğiz. Yani, Malatya ‘ya dört başı mamur hiçbir eksiği olmayan modern bir havalimanı yapıyoruz.

7. Ana Jet Üs Komutanlığına ait; Akaryakıt Hizmetleri Takım Komutanlığı Binası ve Nizamiye Binası da yapacağız. Yeni terminal binası ve diğer tamamlayıcı tesisleri ile Malatya havayolu taşımacılığı ve trafiğinde çok daha önemli bir konum üstlenecek. Malatya’ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlayarak bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayacak ve ticaret faaliyetlerini daha da hareketlendirecek.”



Yeni terminal binasının haricinde Malatya için ikinci bir müjdelerinin daha olduğunu da vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “MalatyaHekimhanSivas arasındaki bölünmüş yol bütünlüğünü sağlamak için inşa ettiğimiz Tohma, yeni adıyla Şehit Gaffari Güneş Köprüsü’nü de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı tören ile açacağız. Her iki projemiz de Malatyalı vatandaşlarımız yaşam kalitesini yükseltmek için hayata geçen dev eserler olarak tarihteki yerini alacak. Her zaman göz bebeğimiz olan Malatya için, ulaşım ve haberleşmenin farklı alanlarında bugüne dek durmadan çalıştık” dedi.

2003 yıl öncesi 36 kilometre bölünmüş yolun olduğu Malatya’da bu rakamı 443 kilometreye yükselttiklerini kaydeden Karaismailoğlu, “Malatya’yı Elazığ’a, Diyarbakır’a, Kahramanmaraş’a ve Adıyaman’a bölünmüş yollarla bağladık. Malatya’nın ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmeye ve geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Malatya için düşlediğimiz güzel günleri hep birlikte inşa edeceğiz. Malatya Havalimanı yeni terminal binamızın başta Malatya olmak üzere tüm ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.



Törende konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş’ta Malatya’nın tarih botunca ulaşımın merkezinde olduğunu kaydederek “Yolların kesişme noktasında olan Malatya için ulaşım her zaman hayati konuda olmuştur. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ilimizde devam ettirilen proje bedeli 2 milyar 790 milyon yatırımlar sayesinde Malatya’nın karayolları çok daha emniyetli ve rahat olacaktır” dedi.

Törende konuşmalarına ardından Bakan Adil Karaismailoğlu ve diğer protokol üyelerinin de katılımı ile yeni terminal binasının temeli atıldı.

Programa Bakan Karaismailoğlu’nun yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ile ilçe belediye başkanları, resmi kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

